“천연 위고비라더니 머리가 멍?”…아침 달걀의 ‘배신’, 진짜 범인은 따로 있었다

달걀만 먹는 아침, 단백질은 충분해도 탄수화물은 부족

‘탄수화물 50~65%’ 권고 기준은 하루 섭취 열량 기준

오전 집중력, 아침 식사량·수면 상태 등 복합적으로 작용

“천연 위고비라더니 머리가 멍하네?”

삶은 달걀은 단백질이 풍부하지만 탄수화물 함량은 낮다. 달걀 한 개만으로 아침을 대신하면 오전 활동량에 따라 허기를 느낄 수 있다. pixabay

달걀 두어 개로 아침을 대신하는 사람이 적지 않다. 삶기만 하면 돼 간편하고, 단백질도 풍부하다. 양은 많지 않아도 포만감이 오래간다는 이유로 온라인에서는 식욕을 억제하는 ‘천연 위고비’라는 별명까지 붙었다.

반대 주장도 만만치 않다. 달걀만 먹으면 탄수화물이 부족해 오전 내내 머리가 멍하고 집중력이 떨어진다는 것이다. 점심 무렵 허기가 한꺼번에 몰려 과식으로 이어질 수 있다는 말도 나온다.

달걀 아침이 정말 뇌로 가는 연료를 끊는 것일까. 영양성분과 몸의 혈당 조절 과정을 따져보면 달걀 한두 개만으로 오전의 피로나 집중력 저하를 설명하기는 어렵다. 달걀보다 먼저 살펴야 할 것은 아침 식사의 양과 전날 수면, 오전 활동량이다.

29일 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에 따르면 삶은 달걀은 100g당 145㎉다. 단백질은 13.49g, 탄수화물은 1.37g이다. 달걀 한 개를 50g으로 잡으면 약 73㎉에 단백질 6.7g, 탄수화물 0.7g가량이다.

보건복지부가 지난해 말 발표한 ‘2025 한국인 영양소 섭취기준’은 성인 에너지 적정비율을 탄수화물 50~65%, 단백질 10~20%, 지방 15~30%로 제시했다. 이 비율은 아침 한 끼가 아니라 하루 전체 섭취 열량을 기준으로 한 값이다. 아침에 탄수화물을 먹지 않았다고 해서 곧바로 영양 부족이나 건강 이상으로 이어지는 것은 아니다.

◆달걀 한 개 단백질 6~7g…‘천연 위고비’는 별명일 뿐

삶은 달걀은 적은 양으로 단백질을 챙기기 좋은 식품이다. 단백질과 지방은 탄수화물보다 소화에 시간이 걸려 식후 포만감을 유지하는 데 도움을 줄 수 있다.

비만 치료제 위고비와 같은 원리로 작용하는 건 아니다. 위고비는 식욕이나 위가 비워지는 속도 등에 영향을 주는 GLP-1 계열 처방약이다.

달걀로 포만감을 느낀다고 해서 비만 치료제를 맞았을 때처럼 체중이 줄어드는 것은 아니다. ‘천연 위고비’는 의학·영양학 용어가 아니라, 포만감을 강조하려고 온라인에서 붙인 별명에 가깝다.

◆탄수화물 안 먹으면 머리가 멍해질까

탄수화물은 몸의 주요 에너지원이다. 소화 과정에서 포도당으로 분해돼 뇌와 근육을 비롯한 여러 조직에서 쓰인다.

아침에 탄수화물을 먹지 않았다고 뇌에 공급되는 포도당이 곧바로 끊이지는 않는다. 공복에도 몸은 간에 저장된 에너지를 꺼내 쓰며 혈당을 일정한 범위로 유지한다.

달걀만 먹은 뒤 머리가 멍했다고 해도 탄수화물 부족이 유일한 원인이라고 보기는 어렵다. 전날 잠을 제대로 못 잤거나 아침 식사의 열량 자체가 너무 적었을 수 있다. 수분 부족과 과도한 카페인, 개인의 건강 상태도 영향을 줄 수 있다.

달걀만 먹은 아침이 집중력을 떨어뜨린다고 단정하긴 어렵다. 달걀보다 먼저 따져볼 것은 그 한 끼의 양과 구성, 전날 잠을 얼마나 잤는지다.

◆문제는 달걀보다 한 개로 ‘점심까지 버티기’

달걀 한 개의 열량은 70여㎉다. 이것만 먹고 오전 7시부터 정오까지 일하거나 운동한다면 허기를 느껴도 이상하지 않다.

이때 원인을 탄수화물 하나로 좁히기보다 아침 식사의 양이 지나치게 적지 않았는지부터 살펴야 한다. 달걀 한 개와 두 개, 달걀에 빵이나 과일을 곁들인 식사는 열량과 부피가 다르다. 포만감이 유지되는 시간도 같을 수 없다.

달걀을 먹으면 점심에 폭식한다는 주장도 그대로 받아들이기는 어렵다. 과체중·비만 성인 50명이 참여한 무작위 교차시험에서는 달걀과 토스트로 차린 아침을 먹은 뒤 점심 섭취량이, 같은 열량의 시리얼 아침을 먹었을 때보다 적었다. 허기도 덜 느꼈다.

이 결과를 ‘삶은 달걀만 먹으면 살이 빠진다’는 뜻으로 받아들여선 안 된다. 연구에서 제공한 식사는 달걀 한두 개만 먹는 식단이 아니라, 달걀과 토스트를 함께 구성한 한 끼였다.

체중 관리에서 봐야 할 건 특정 영양소 하나가 아니라 하루 전체 섭취량이다. 아침을 지나치게 줄인 뒤 점심과 간식으로 모자란 양 이상을 채우면 하루 총섭취 열량은 오히려 늘 수 있다.

◆오전 운동 길어진다면 탄수화물 곁들여야

아침 식사의 구성은 오전 일정에 따라 달라진다. 점심까지 시간이 짧고 활동량이 많지 않다면 달걀을 중심으로 간단히 먹을 수 있다. 오전 운동 시간이 길거나 강도가 높다면 탄수화물을 함께 먹는 편이 낫다.

미국심장협회는 운동 전 물과 함께 통곡물이나 과일 등 탄수화물 식품을 섭취하도록 권한다. 운동할 때 탄수화물이 주요 연료로 쓰이기 때문이다.

삶은 달걀에 통밀빵이나 과일을 곁들이면 단백질과 탄수화물을 함께 보충할 수 있다. 집중력 저하는 달걀보다 식사량과 수면 상태를 함께 살펴야 한다. ChatGPT 생성 이미지

삶은 달걀에 통밀빵 한 쪽이나 고구마, 바나나를 곁들이면 탄수화물과 단백질을 함께 챙길 수 있다. 채소나 과일을 더하면 달걀만으로는 얻기 어려운 식이섬유도 보충할 수 있다.

혈당이 걱정된다고 탄수화물을 모두 끊을 필요는 없다. 설탕이 많이 든 빵과 음료 대신 통곡물과 콩류, 과일처럼 식이섬유가 함께 든 식품을 고르면 된다.

◆달걀의 배신 아닌 ‘1가지 음식 다이어트’의 한계

삶은 달걀은 단백질을 간편하게 챙길 수 있는 식품이다. 아침에 먹는다고 집중력을 떨어뜨리는 음식도 아니고, 먹기만 하면 살이 빠지는 비만 치료제도 아니다.

달걀 한 개로 점심까지 버티다 기운이 빠졌다면 달걀보다 아침의 양을 먼저 따져봐야 한다. 오전 운동이 길다면 탄수화물을 곁들이고, 달걀만 먹는 식사가 반복된다면 과일과 채소, 통곡물을 더하는 편이 낫다.

결국 달걀의 배신은 아니었다. 체중 감량도, 포만감도, 오전 집중력도 달걀 하나에 맡긴 식단이 문제였을 뿐이다.