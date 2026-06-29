육아·가사하는 여성은 최소 수준… 사회 인식 변화 등 반영

미취학 자녀·손자를 돌보거나 살림하는 '전업주부' 남성이 30만명을 바라보며 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다.



반면 육아·가사 때문에 경제활동을 하지 않는 여성 인구는 최소 수준으로 떨어졌다.

미취학 자녀·손자를 돌보거나 살림하는 '전업주부' 남성이 30만명을 바라보며 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

29일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 육아·가사를 이유로 비경제활동인구로 집계된 남성은 1년 전보다 16.6% 급증한 27만4천명으로 집계됐다.



이는 비경제활동인구 분류가 현재와 같이 정립된 2004년 이후 1분기 기준 가장 많다.



증가율은 2021년(28.3%) 이후 가장 컸다.



데이터처는 초등학교 입학 전인 미취학 아동을 돌보기 위해 집에 있는 이를 '육아'로 구분한다. 육아 대상에는 자녀뿐 아니라 손자녀도 포함한다.



이외 가정에서 가사를 하는 사람을 '가사'로 분류한다.

세부적으로 보면 가사 하는 남성이 대다수인 26만1천명을 차지했다. 1년 전보다 16.5% 증가했다.

2025년 8월 17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 48회 베페 베이비페어에서 참관객들이 육아용품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

육아하는 남성은 18.2% 늘어난 1만3천명으로 나타났다.



가사·육아하는 남성은 2004년 1분기 14만5천명에 그쳤으나 꾸준히 증가하면서 1분기 기준으로는 2022년(20만6천명) 처음으로 20만명을 넘어섰다. 4년 사이 그보다 7만명 더 늘어난 것이다.



20년 전인 2006년 1분기(15만1천명) 대비 거의 배 가까이 불어났다.



반면 가사·육아를 하는 여성 비경제활동인구는 653만6천명으로, 1.9% 감소했다.



이 인구는 2004년 1분기 670만5천명에서 2013년 1분기 768만4천명까지 찍었다.



그러나 이후 서서히 줄어 동 분기 기준 가장 낮아졌다.



육아와 가사에 전념하는 남성이 늘어나고 여성은 줄어드는 것은 전통적인 남녀의 역할 관계에 변화가 생기고, 사회적 인식도 점차 바뀌면서 남성이 육아와 가사에 전념할 수 있는 환경이 조성된 여파가 있는 것으로 보인다.

29일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1분기 육아하는 남성은 18.2% 늘어난 1만3천명으로 나타났다. 연합뉴스

최근 전문직 여성 증가로 남성보다 높은 수입을 올리는 여성이 많아진 영향도 있는 것으로 풀이된다.



한국은행 고용연구팀이 지난 4월 발표한 '남성 청년층 경제활동 참가율의 하락 추세 평가' 보고서를 보면 4년제 이상 학력의 남성 청년층(25∼34세) 경제활동인구 대비 여성 청년층 경제활동인구 비율은 2002년 51.5%에서 지난해 95.5%로 두 배 가까이 상승했다. 이 연령대 여성 경제활동인구가 남성을 거의 따라잡았다는 의미다.



지난해 기준으로 청년 연령대 전문직 직종에서 여성 취업자는 남성과 거의 비중이 같아졌고, 사무직 직종에서는 남성 대비 여성 취업자 비율이 113.8%로 오히려 여성이 높아졌다.



데이터처 관계자는 "남성들의 육아·가사 참여 등 기본 추세가 반영된 것"이라고 설명했다.



중동전쟁이 남성 비경제활동인구 증가에 미친 가능성을 두고는 "중동전쟁은 2월 말에 시작됐고, 3월에 고용에 미치는 영향은 적었다"고 답했다.



[표] 육아·가사 비경제활동 인구 추이(단위 : 천명)



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│ 연도(1분기) │ 남자 │ 증감률 │ 여자 │ 증감률 │



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│ 2016.1/4 │ 154│ 2.1%│ 7,291│ -1.1%│



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│ 2017.1/4 │ 169│ 9.7%│ 7,220│ -1.0%│



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│ 2018.1/4 │ 188│ 11.2%│ 7,174│ -0.6%│



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│ 2019.1/4 │ 162│ -13.8%│ 7,086│ -1.2%│



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│ 2020.1/4 │ 152│ -6.2%│ 7,019│ -0.9%│



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│ 2021.1/4 │ 195│ 28.3%│ 7,208│ 2.7%│



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│ 2022.1/4 │ 206│ 5.6%│ 7,012│ -2.7%│



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│ 2023.1/4 │ 227│ 10.2%│ 6,845│ -2.4%│



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│ 2024.1/4 │ 234│ 3.1%│ 6,755│ -1.3%│



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│ 2025.1/4 │ 235│ 0.4%│ 6,664│ -1.3%│



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│ 2026.1/4 │ 274│ 16.6%│ 6,536│ -1.9%│



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※ 국가통계포털(KOSIS) 자료 재구성

<연합>