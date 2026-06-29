'남아공전 직관' 이경규 "김민재, 벤치로 들어온 후 버럭 화 내더라"

축구 애호가 이경규가 멕시코에서 '2026 북중미 월드컵'을 본 생생한 관람기를 전했다.

이경규는 28일 오후 방송된 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'('사당귀')에서 이번 월드컵 조별리그 3차전 남아공전 후반 중반에 교체된 장면에 대해 설명했다.

이경규. KBS 2TV '사당귀' 캡처

당일 대한민국 벤치 바로 뒤에서 응원한 그는 "김민재가 벤치로 들어온 후 버럭 화를 내더라고. 교체 이유를 정확히 알 수 없지만 김민재를 왜 교체했는지 이해되지 않더라"라며 직접 목격한 상황을 전달했다.

축구 국가대표 출신 이영표 KBS 해설위원은 "난 선수들의 마음을 잘 알거든요"라며 2002 월드컵 당시 부상으로 인해 3차전에 첫 출전한 경험을 떠올렸다.

그는 "내가 이 경기 하나를 뛰고 평생 축구를 못해도 꼭 뛰어야 해 이런 마음으로 준비했었다"라고 한 경기 한 경기 간절했던 심정을 밝히며 김민재의 마음을 헤아렸다.

이영표는 또한 "죄송합니다"라며 축구인을 대표로 이번 대한민국 월드컵 성적에 대해 사과해 안타까움을 자아냈다. 이어 그는 "남아공전은 하나의 문제를 뽑을 수 없을 정도로 총체적 난국이었다. 구조가 없었고, 목적이 없었고, 왜 뛰어야 하는지 확인하기 힘든 경기였다. 10년 넘게 중계했지만 가장 해설하기 어렵고, 설명하기 어렵고, 이해하기 어려웠던 경기"라며 아쉬웠던 경기에 대한 솔직한 마음을 밝혔다.

이날 방송에서는 MC 전현무의 월드컵 캐스터 데뷔와 후일담도 담겼다.

월드컵 중계 데뷔를 마친 전현무는 "열심히 준비했지만 어려웠다. 내가 많이 부족했다"라고 솔직한 심경을 고백했다. 이에 이영표는 "중계 난도가 높은 경기였는데 현무가 제 생각보다 훨씬 더 잘했다"라며 "제 첫 중계 점수를 20점 줬었다. 현무의 첫 중계 점수는 80점정도"라고 호평했다.

<뉴시스>