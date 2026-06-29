코스피, 하락 출발해 8,200대…코스닥은 상승

코스피가 29일 하락 출발해 8,240대를 나타내고 있다.

29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 등 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(8411.21)보다 117.12포인트(0.91%) 내린 8334.28, 코스닥 지수는 전 거래일(851.37)보다 9.03포인트(1.06%) 상승한 860.40에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1532.0원)보다 4.5원 오른 1536.5원에 출발했다. 뉴스1

이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 161.59포인트(1.92%) 내린 8,249.62다.



지수는 전장보다 76.93포인트(0.91%) 내린 8,334.28로 출발했다.



반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 10.50포인트(1.23%) 오른 861.87이다.

<연합>