윤은혜 “29살 때부터 연애 안 했다”

배우 윤은혜가 오랜 기간 연애를 하지 않고 지냈다고 털어놓으며 솔직한 입담을 전했다.

배우 윤은혜가 오랜 기간 연애를 하지 않고 지냈다고 털어놓으며 솔직한 입담을 전했다. SBS Entertainment

윤은혜는 28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 게스트로 출연해 자신의 연애 근황과 그룹 ‘베이비복스’ 멤버들과의 이야기를 전했다.

이날 방송에서 진행자 신동엽은 윤은혜가 약 14년 동안 진지한 연애를 하지 않았다고 말했다. 이를 들은 서장훈은 “20대부터 연애를 안 한 거냐”고 재차 물었고, 윤은혜는 “29살 때부터 안 했다”고 설명했다.

이에 신동엽이 “진지한 연애를”이라며 농담을 건네자 윤은혜는 모든 만남이 없었다는 취지로 설명하며 웃음을 자아냈다.

서장훈도 “본인은 연애라고 하지 않는데 상대는 연애라고 생각했을 수도 있다”고 덧붙이며 윤은혜 놀리기에 동참했다. 당황스러운 마음을 감추지 못한 윤은혜는 두 사람을 향해 “나빴다”고 전하며 웃음을 자아냈다.

또한 윤은혜의 죽은 연애세포를 되살리는 인물로 ‘베이비복스’ 멤버들도 소개됐다. 서장훈은 “같이 연습할 때면 결혼한 멤버들의 남편들이 연습실에 찾아온다더라”고 언급했다. 그러자 윤은혜는 “언니들 남편분들이 ‘에겐남’스럽다”고 말하면서 “그런데 선을 넘는 에겐스러움이 나오실 때가 있다”고 설명했다.

그는 “매번 찾아오시고 늘 옆에서 아내 바라기이다”고 말했다. 특히 한 멤버의 남편은 망가진 사진들도 귀엽다고 설명하면서 보여준다고. 윤은혜는 다정한 모습이 지나칠 정도로 느껴질 때는 혼자 지내는 것이 오히려 편하다는 생각이 들기도 한다며 자신의 솔직한 마음을 덧붙였다.

윤은혜의 담담한 고백은 방송 직후 시청자들의 관심을 모았다. 긴 시간 연애를 하지 않았다는 사실을 숨기지 않고 솔직하게 이야기한 것은 물론, ‘베이비복스’ 멤버들과 변함없이 돈독한 관계를 이어가고 있는 근황까지 함께 전하며 눈길을 끌었다.