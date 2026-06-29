"10살 되면 사람 음식도 줄 것"…성훈, 반려견 양희 향한 애정

'나혼산 하차' 성훈, 반려견 양희 근황 공개

배우 성훈이 반려견 양희의 근황을 공개했다.

28일 성훈의 유튜브 채널에는 '양희의 7번째 생일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성훈은 "태어나서 처음으로 생일파티를 해보려고 한다"며 "추정하건대 양희 생일이 6월15일이다. 양희를 처음 데려온 날이 이쯤이라 그 날짜로 정했다"고 했다.

이어 "많은 분들까지는 아니고 양희를 아시는 분들만 초대해서 간단하게 생일파티를 해보려고 한다"며 "맛있는 거 많이 주면 될 것 같다"고 했다.

성훈은 한 식당을 대관해서 양희의 생일파티를 열었다. 파티를 찾은 팬들은 현금부터 밥그릇 등의 반려견 용품까지 양희에게 다양한 선물을 줬다.

그는 "양희가 사료를 먹은 지 벌써 7년 정도 됐다"며 "10살부터는 사람 먹는 음식도 조금씩 줄 생각이다. 중형견이다 보니 현실적으로 10살 이후에는 짧게는 2~3년, 길게는 4~5년 정도 더 살지 않겠나"라고 했다.

그러면서 "10년 동안 사료를 먹었으면 남은 시간은 맛있는 것도 먹어야 하지 않겠냐"라고 했다.

그는 "우리 함께 지낸 게 7년 반 정도 됐는데 남은 시간 내가 아무리 힘들어도 너 하나 고꾸라지지 않게 열심히 노력해서 너 하나는 먹여 살리겠다. 남은 7년도 잘 지내보자"라고 했다.

성훈은 지난 2019년 유기견 양희를 임시 보호하면서 처음 인연을 맺었고, 이후 양희를 입양하며 MBC 예능 '나 혼자 산다'를 통해 함께하는 생활을 공개했다.

<뉴시스>