이소라, 7년 만에 신곡 낸다 "앞으로 더 많이 노래"

가수 이소라가 7년 만에 신곡을 낸다.

29일 소속사 마레힘 엔터테인먼트에 따르면, 이소라는 오는 7월 신곡을 발표한다. 지난 2019년 1월 발매한 싱글 '신청곡 (Feat. SUGA of BTS)' 이후 약 7년 만에 선보이는 노래다.

이소라는 '신청곡' 이후 주로 드라마 OST를 부르며 대중과 소통했다.

마레힘은 "이소라가 오랜만에 자신의 이름을 내건 신곡으로 컴백하는 만큼, 독보적인 음색과 한층 깊어진 감성을 기대해달라"고 청했다.

이소라는 마레힘을 통해 "오래 간만에 낸 신곡이라 감회가 새롭고 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠다"라며 "기다려 주신 분들께 감사드리며, 앞으로는 더 많이 노래할 테니 계속 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 한다"고 청했다.

이소라는 보컬그룹 '낯선 사람들'의 멤버로 지난 1993년 가요계에 첫 발을 내딛었다. 이후 1995년 솔로로 전향해 '난 행복해'를 시작으로 '청혼', '그대안의 블루', '제발', '내곁에서 떠나가지 말아요', '기억해 줘', '바람이 분다', '트랙(Track) 9' 등 수많은 명곡을 발표했다.

<뉴시스>