성과급 교섭 결렬…카카오노조, 29일 업무 ‘로그아웃’

카카오톡 서비스는 정상 운영

카카오 노동조합이 29일 2차 파업에 나선다. 노조원들은 연차 등을 활용해 하루 업무를 중단하는 집단행동을 진행한다. 카카오는 주요 서비스의 안정적인 운영을 위해 실시간 대응 체계를 가동한다.

정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 노조원들은 이날 전일 연차·오프를 쓴 뒤 사내 업무 시스템에서 일제히 로그아웃하는 방식의 ‘로그아웃데이’를 진행한다. 지난 10일 카카오 창사 이래 처음 진행된 4시간 부분파업 이후 두 번째 쟁의 행위다.

경기도 성남시 카카오 판교아지트 모습. 연합

노조에 따르면 파업 참여 인원은 미정이고, 집단행동이 끝난 뒤 집계한다. 카카오 본사 노조원은 약 2500명, 계열사 조합원을 포함하면 3000명가량이 참여할 수 있다는 관측이 나온다. 앞선 파업에는 본사 조합원 1000여명, 계열사를 포함해 1500여명이 참여했다.

1차 파업 당시 집회를 열고 판교역 일대를 행진했던 노조는 이날 집회나 별도 입장 발표는 하지 않을 계획이다.

보상 체계 등을 둘러싼 카카오 노사 간 이견이 좁혀지지 않으면서 단체행동이 장기화하고 있다. 노사는 부분파업 결정 이후 교섭을 진행했으나 접점을 찾지 못한 것으로 전해졌다.

노조는 영업이익의 13∼14%에 달하는 성과급과 500만원 상당의 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급과 별도로 지급해야 한다고 요구하고 있다. 사측은 노조가 요구하는 성과급이 경영에 부담되는 수준이고, RSU를 포함한 성과급 체계를 유지해야 한다는 입장이다.

생산 라인이 없는 IT 업계 특성상 파업 영향은 제한적일 전망이다. 다만 1차 때보다 참여 규모가 클 것으로 보이고, 업무 중단 시간도 길어 안팎에선 서비스 차질 가능성을 주시하고 있다.

카카오 관계자는 “안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다”며 “조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해 나갈 예정”이라고 말했다.