박사 3명 중 1명은 백수…청년 박사는 절반 이상이 무직

박사 학위를 취득하고도 직업을 구하지 못한 비율이 처음으로 30%를 넘어섰다. 특히 청년층에서는 무직자인 박사 비중이 절반을 차지하며 ‘백수 박사’의 비중이 늘어났다.

29일 국가데이터처에 따르면 ‘2025년 국내 신규 박사 학위 취득자 조사’ 결과, 응답자 1만498명 중 현재 재직 중이거나 취업이 확정된 비중이 66.7%로 집계됐다. 이는 한국직업능력연구원이 전국 대학에서 해당 연도 2월과 전년도 8월에 졸업한 박사 학위 취득자 전체를 대상으로 진행한 설문 조사 결과다.

졸업. 연합뉴스

박사 취득자 중 일자리가 없는 미취업(실업자) 비율은 27.7%, 취업도 실업도 아닌 비경제활동인구의 비율은 5.6%였다. 구직 활동을 하면서도 일자리를 찾지 못했거나, 구직 활동도 하지 않는 무직자의 비율이 33.3%에 달하는 것으로, 2014년 관련 조사를 시작한 이래 처음으로 30%를 넘었다.

신규 박사 무직자 비율은 2018년 25.9%로 20%대 중반 수준이었지만, 2019년 29.3%로 급등했다. 이후 30%에 육박하는 수준을 이어가다가 지난해 30%대 초중반까지 뛰어올랐다. 지난해의 경우 증가폭이 3.7%포인트로 역대 가장 컸다.

세부적으로는 직업이 없는 상태에서 구직 활동도 안 하는 ‘비경제활동인구’의 비중이 늘었다. 실업자 비중은 2024년 26.6%에서 지난해 27.7%로 1.1%포인트 증가하는 데 그쳤지만, 비경제활동인구 비중은 3.0%에서 5.6%로 2.6%포인트 늘며 거의 두 배가 됐다. 이는 박사급에서 원하는 양질의 일자리가 충분히 늘지 않았기 때문으로 보인다.

특히 30세 미만의 청년층에서 무직자 비중이 51.1%로 역대 가장 큰 비중을 차지했다. 청년층 역시 비경제활동인구 증가가 두드러졌는데, 2024년 2.6%에서 지난해 7.9%로 급등했다.

일각에서는 인공지능(AI) 확산이 전문직 일자리의 감소를 불러오며 박사 구직난이 심화하는 것 아니냐는 전망도 나온다. 한국은행은 지난해 10월 발표한 보고서에서 챗GPT가 출시된 2022년부터 3년간 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업(-11.2%), 출판업(-20.4%), 전문 서비스업(-8.8%), 정보 서비스업(-23.8%) 등 주요 업종에서 청년(15∼29세) 고용이 감소했다고 분석했다.