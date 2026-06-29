제이오션중공업, 군산조선소 ‘완성선 건조’ 물꼬 텄다

HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 지난 26일 HD현대중공업과 군산조선소 인수를 위한 계약을 체결하고, 후속 절차를 밟고 있다. 군산조선소 운영을 맡을 제이오션중공업은 인수 절차 진행 중에 선박건조의향서를 체결했다.

제이오션중공업은 오세아니아 지역 선주사와 11만4000t급 원유·석유제품운반선 4척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결했다고 29일 밝혔다.

제이오션중공업이 오세아니아 지역 선주사와 체결한 11만4000t급 원유·석유제품 운반선과 동급 탱커. 제이오션중공업 제공

이번 의향서는 2017년 7월 마지막 인도를 끝으로 군산조선소의 완성선 생산이 멈춘 지 약 9년 만에 이뤄진 성과다. 당시 HD현대중공업은 11만4000t급 정유운반선을 인도한 후 군산조선소의 완성선 건조를 중단하고, 선박 부분품인 블록 생산 공장으로 부분 가동해 왔다.

이번 선박은 HJ중공업이 개발한 11만4000t급 원유·석유제품운반선으로, 친환경성과 경제성을 동시에 강화한 차세대 선형으로 평가받는다. 원유뿐만 아니라 다양한 석유제품 운송이 가능하도록 설계돼 시장 상황과 화물 수요에 따라 유연하게 운용할 수 있어 해운사의 효율성과 수익성을 극대화할 수 있다.

특히 최신 선형과 고효율 추진 기술을 적용해 기존 동급 선박 대비 약 10% 이상의 연료 절감 효과가 있는 친환경 선박으로 설계돼 온실가스 배출 저감을 통한 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에도 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

제이오션중공업 관계자는 “지난 3월 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업이 합의각서(MOA)를 맺은 이후부터 건조 문의가 이어지고 있다”며 “현재 군산조선소에 완성선 수주잔량이 없어 납기가 빠르고 초대형 선박 건조가 가능해 글로벌 선사들의 관심이 높다”고 말했다.

한편 이번 건조의향서가 본 계약 체결로 이어질 경우 군산조선소의 완성선 건조 재개를 통해 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 전망된다. 선박 건조가 본격화되면 직·간접 고용 창출은 물론 지역 내 기자재 업체와 협력사들의 가동률이 동반 상승해 지역 조선업 생태계가 가동 중단 이전 수준으로 회복될 가능성이 크다.

이정환 제이오션중공업 상무는 “오랜 시간 군산조선소의 부활을 믿고 지지해 준 군산 시민과 전북도민의 성원 덕분에 다시 한 번 완성선 건조의 닻을 올릴 수 있게 됐다”며 “군산조선소를 글로벌 친환경 선박 생산의 핵심 기지로 키워 지역 경제와 대한민국 조선업 발전에 기여하겠다”고 강조했다.