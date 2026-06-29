‘반도체 1000조 투자, 호남 몰아주기 논란’ 그칠까

이 대통령 “지역 특혜 아냐”…29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’ 주재

이재명 대통령이 29일 오후 청와대에서 ‘회복에서 대도약으로, 초격차 대한민국’을 내세우며 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 주재하는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 반도체 생산라인을 짓는 것과 관련해 국민의힘을 중심으로 제기된 비판론이 가라앉을지 주목된다. 삼성전자와 SK그룹은 호남에 1000조원 규모의 반도체 클러스터를 조성키로 하는 등 전국에 걸쳐 양사 합쳐 2000조원에 달하는 투자계획을 짠 것으로 알려졌다. 이에 대해 국민의힘을 중심으로 더불어민주당 전당대회를 앞둔 ‘정략적 호남 몰아주기’나 ‘기업 팔을 비튼 투자 강요’, ‘지역 갈라치기’라는 등의 비판론이 제기됐다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 '미래신안보 혁신기업 육성전략' 회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이에 이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에서 “반도체 호남 입지에 대해 치열하게 토론하되, 합리적 근거가 있다면 협조해주고 정치적 목적으로 지역 갈라치기나 지역갈등 조장은 자제해 달라”며 “호남에 반도체 산업 생태계를 조성하는 것은 특정 지역에 대한 특혜가 아니다”라고 밝혔다.

이 대통령은 “서남해안은 발전에서 장기 소외된 탓에 역설적으로 반도체와 같은첨단 공장을 지을 수 있는 광활하고 안정된 가용 토지가 있다”며 “용수는 물론 풍부한 재생에너지 잠재력까지 갖춰 반도체와 AI(인공지능) 데이터센터 등 전기를 대량 소비하는 최첨단 미래산업의 세계적 최적지”라고 설명했다.

이어 “용수와 전력이 한계에 다다른 수도권의 기존 반도체 클러스터 구축 계획은 앞당겨 신속히 추진하되, 동시에 제2의 대규모 집적단지를 초고속으로 만들어야 한다”며 “장기 소외에 따른 고통과 설움을 겪은 호남에는 지금까지의 이중 차별이 예상 못 한 큰 기회의 원천이 되는 것”이라고 했다.

이 대통령은 “정부의 대대적 지원 속에 관련 기업의 결단으로 가장 합리적인 반도체 산업 중심지를 추가 조성하는 것”이라며 “국토 균형 발전을 이뤄내고 뿌리 깊은 지방차별과 영·호남 갈등을 완화할 국가적 대의를 실천하는 것”이라고도 했다. 그러면서 “치열하게 논쟁하되 정치적 목적으로 지역갈등과 지역주의를 조장하는 소모적 정치투쟁은 멈춰달라”며 “수도권 집중 완화와 국가 균형 발전이라는 국가 생존 목표를 위해 모두 대승적 차원에서 협조하고 지혜를 모아야 할 때”라고 덧붙였다.

삼성전자와 SK그룹은 이날 대국민 보고회에서 이재용 회장과 최태원 회장이 직접 참석해 그룹 차원의 대규모 투자 계획을 발표할 예정이다. 향후 10년간 양대 그룹의 ​투자규모만 2000조원에 달할 것이라는 관측이 나온다. 호남·충청·영남권을 아우르는 첨단기술 지역 투자로 AI 대전환 시대에 맞는 산업 재편에 대응하는 동시에 지역균형발전을 꾀하겠다는 정부의 구상에 적극 호응한 것이다. 산업통상부와 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부와 국토교통부도 기업의 투자를 뒷받침할 정부 차원의 지원 정책을 발표할 예정이다. 호남 반도체 클러스터 등의 입지 선정 기준과 용수·전력 공급 방안 등에 대한 구체적 청사진도 제시될 것으로 보인다.