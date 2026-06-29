김민정, 포스 넘치는 근황…휴식기 속 여유로운 일상

배우 김민정의 근황이 눈길을 끌고 있다.

짧은 헤어스타일과 선글라스를 매치한 모습을 공개한 김민정. 김민정 사회관계망서비스(SNS)

김민정은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 일상을 담은 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 차량으로 이동하는 모습이 담겼으며, 짧은 헤어스타일과 선글라스를 매치한 자연스러운 모습이 시선을 끌었다.

특히 숏컷 헤어스타일은 김민정의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했고, 힙한 분위기의 선글라스까지 더해져 눈길을 사로잡았다.

팬들 역시 오랜만에 전해진 근황 사진에 반가움을 나타내며 다양한 반응을 보였다. 일부 누리꾼들은 “역시 최고다”, 하트 이모티콘 등을 남기며 애정을 드러냈다.

김민정은 앞서 배우 활동을 잠시 멈추고 자신만의 시간을 보내고 있다고 밝히며 많은 관심을 받은 바 있다. 지난 4월 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “36년을 멈춤 없이 해왔던 나의 직업에서 떨어져 있기”라고 말하며, “돌아보니 단 한 순간도 내가 온전히 선택한 적이 없다”고 상황을 설명했다.

또 당시 그는 어린 시절부터 자연스럽게 이어져 온 배우라는 직업을 되돌아보며, 스스로 선택하기보다 주변 환경과 상황에 맞춰 살아온 시간이 많았다고 고백했다. “배우인 나는 이래야 하니까, 나와 함께하는 이들이 이렇게 얘기하니까, 보여지고 평가되어지는 것들로 가득 채워져 있는 내 삶을 보겠다고 한지가 10년이 넘었건만, 갓 어린이일 때부터 나 자신이고 내 삶이었던 직업에서 거리를 조금씩 넓혀가니 이제야 명확히 보여지는 것들이 있다”고 전했다.

이어 익숙함과 습관은 편안함을 주는 동시에 자신을 돌아보지 못하게 만드는 측면도 있다며, 누구나 자신의 삶을 주체적으로 살아가길 바란다는 응원의 메시지를 함께 전하기도 했다.

해당 메시지를 전할 때도 그는 “숏컷LOVE”라며 숏컷에 대한 애정을 드러냈다.

한편 김민정은 ‘베스트극장 – 미망인’, ‘악마판사’, ‘체크인 한양’ 등에 출연했다.