2027년 휴일 119일… 설 연휴 나흘·3일 이상 연휴 10번

올해보다 공휴일 이틀 늘어난 72일…노동절·제헌절 포함

내년에는 주 5일제 직장인이 올해보다 하루 많은 119일을 쉰다.

사진=연합뉴스

설 연휴는 토요일까지 이어져 나흘을 쉴 수 있고, 노동절과 제헌절이 추가되면서 공휴일도 올해보다 이틀 늘어난 72일이 된다.

우주항공청은 29일 이 같은 내용을 담은 ‘2027년도 월력요항’을 발표했다. 월력요항은 우리나라 달력 제작의 기준이 되는 자료다. 천문법에 따라 우주청이 매년 발표한다.

이에 따르면 내년에는 일요일과 국경일, 설날, 대체공휴일 등을 더해 공휴일이 72일이다.

토요일 52일이 더해져 휴일은 124일이지만, 토요일과 겹치는 공휴일 5일을 제외하면 실질 휴일은 119일이다.

3일 이상 이어지는 연휴는 총 10번이다. 가장 긴 연휴는 설 연휴다. 2월6일부터 9일까지 토요일과 설날, 설 연휴 대체공휴일이 이어지면서 나흘을 쉰다. 추석 연휴는 9월14일부터 16일까지 사흘이다.

새해 첫 연휴는 1월1일부터 3일까지다. 2월27일부터 3월1일까지는 토·일요일과 3·1절이 이어진다. 5월에는 노동절 연휴, 7월에는 제헌절 연휴가 각각 3일씩 생긴다.

하반기에도 사흘 연휴가 이어진다. 8월14일부터 16일까지는 광복절 연휴, 10월2일부터 4일까지는 개천절 연휴다. 10월9일부터 11일까지 한글날 연휴가 있고, 12월25일부터 27일까지는 성탄절 연휴가 이어진다.

주요 전통명절 가운데 설날은 2월7일 일요일, 정월대보름은 2월21일 일요일이다. 단오는 6월9일 수요일, 칠석은 8월8일 일요일, 추석은 9월15일 수요일이다. 한식은 4월6일 화요일, 초복은 7월20일 화요일, 중복은 7월30일 금요일, 말복은 8월9일 월요일이다.

2027년도 월력요항은 관보와 우주항공청, 한국천문연구원 천문우주지식정보 누리집에서 확인할 수 있다.