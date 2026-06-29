정몽규·홍명보 또 국회 나오나…與 “국회 차원 대책 마련할 것”

“축구협회는 국민 모두의 것

국회가 실상 파악·대책 마련”

더불어민주당은 29일 홍명보호의 월드컵 조별 예선 탈락과 관련해 국회 차원의 진상조사 및 실태 파악에 나서겠다고 밝혔다. 대한축구협회 지휘부의 독선적 운영 및 내부 카르텔 여부를 점검하고 조직 쇄신을 유도하겠다는 것이다.

20204년 9월 24일 정몽규 대한축구협회장과 홍명보 국가대표팀 감독이 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석하고 있는 모습. 뉴시스

민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 국회에서 주재한 당 최고위원회의에서 홍명보호의 졸전에 대해 “감독의 전술 부재, 독선적인 밀실 행정으로 점철된 축구협회, 내 편 밀어주기가 만연한 축구계 카르텔까지 문제로 지적되고 있다”며 “한국 축구대표팀은 정몽규(축구협회장)나 홍명보(국가대표팀 감독) 등 몇몇 소유의 사유물이 아닌 국민 모두의 것”이라고 했다. 그러면서 “축구협회의 독선과 무능이 국민을 실망시키는 일이 재발하지 않도록 국회 차원의 대책을 논의하겠다”고 했다.

황명선 최고위원은 “이번 32강 진출 실패의 본질적인 원인은 경기장 밖에 있다”며 “학연과 지연으로 얽힌 축구협회의 인사 조직 실패가 대표팀의 발목을 잡았다”고 지적했다. 황 최고위원은 “특정 대학 출신이 아니면 국가대표 발탁조차 어렵다는 이야기가 공공연하게 나돌 정도라면 한국 축구가 얼마나 구조적인 문제를 안고 있는지는 불을 보듯 뻔하다”며 “월드컵 출전에도 국민의 혈세가 투입되는 만큼 정부와 국회 차원에서 정확한 실상 파악과 원인 분석, 재발 방지와 개선을 위한 대책을 마련할 것”이라고 했다.

국회 문화체육관광위원회는 2024년 축구협회의 위르겐 클린스만 감독 선임 및 경질, 홍명보 감독 선임, 정몽규 축구협회장의 연임 등을 둘러싼 논란과 관련해 현안질의를 했다. 정 회장과 홍 감독이 나란히 국회 청문회장에 출석했었다. 22대 국회 원 구성이 마무리된 뒤 여야가 문체위를 중심으로 이번 월드컵 졸전과 관련해 현안질의를 추진할 경우 정 회장과 홍 감독은 이번에도 나란히 국회 출석이 불가피할 전망이다.