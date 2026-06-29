스노클링하다 갯바위 고립된 제주 관광객 4명 구조

제주에서 구명조끼를 착용하지 않은 채 스노클링을 하던 관광객 4명이 조류에 떠밀려 갯바위에 고립됐다가 해경에 구조됐다.

29일 서귀포해양경찰서와 제주도소방안전본부에 따르면 전날 오후 1시 29분쯤 ‘수영하던 사람 4명이 보이지 않는다’는 신고가 119를 통해 접수됐다.

해경과 소방구조대의 구조 장면. 제주도소방안전본부 제공

출동한 해경은 육지에서 약 100ｍ 떨어진 갯바위를 붙잡고 있던 20대 관광객 4명(남성 2명·여성 2명)을 발견해 동력 구조보드를 이용, 약 10분 만에 모두 구조했다.

이들 가운데 1명은 허벅지에 찰과상을 입었지만 건강 상태는 양호했다.

해경 조사 결과 이들은 구명조끼를 착용하지 않은 채 스노클링을 하다가 조류에 떠밀렸으며, 어선을 피해 이동하던 중 높은 파도로 자력 탈출이 어려워 갯바위에 고립된 것으로 파악됐다.

해경은 여름철 연안에서 스노클링이나 물놀이를 할 때는 구명조끼를 착용하고 기상과 조류를 충분히 확인한 뒤 안전수칙을 지켜야 한다고 당부했다.

앞서 제주도소방안전본부는 지난 25일 여름철 수난사고 주의보를 발령했다.

소방본부는 최근 3년간 제주지역 수난사고 245건 가운데 물놀이 사고가 97건(39.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했고, 사고의 44.5%가 6∼8월 여름철에 집중됐다며 물놀이 때는 반드시 구명조끼를 착용해야 한다고 당부했다.