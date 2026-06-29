지휘봉 내려놓은 홍명보…경찰은 '선임 부당 개입' 본격 수사

“관련 고발 8건 접수해 수사 중”

경찰이 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 부당 개입 의혹과 관련해 적극 수사하겠단 뜻을 29일 밝혔다. 2024년 대한축구협회 홍 전 감독 선임 당시 시민단체 고발이 이어진 이후 경찰 수사가 그간 속도를 내지 못했다.

서울경찰청 관계자는 이날 정례간담회에서 “홍 전 감독 선임과 관련해 당시 고발 사건 8건이 접수돼 지금 종로경찰서가 수사 중”이라고 밝혔다.

한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

고발 대상에는 당시 정몽규 축협 회장과 이임생 축협 기술본부 총괄이사 등이 포함돼 있는 것으로 전해졌다. 홍 전 감독은 고발 대상에 이름이 올라 있지 않다는 게 경찰 설명이다.

서울청 관계자는 수사가 지연된 사정에 대해 관련 행정소송 등이 진행되고 있던 사정을 언급하며 “현재 법률 검토, 관련 조사를 이어나가는 중이다. 필요한 수사를 적극 진행할 것”이라고 했다.

앞서 서울행정법원이 축구협회가 문화체육관광부 상대로 정몽규 회장에 대한 중징계 요구를 취소해달라고 낸 소송에서 지난 4월 협회 패소 판결을 내린 바 있다. 홍 전 감독 선임 당시 축구협회의 전력강화위원회가 그를 1순위 후보로 선별하는 과정에서 위법성이 확인됐다는 게 법원 설명이었다. 축구협회는 1심 판단을 받아들일 수 없다며 항소한 상태다.

정 회장은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞둔 지난달 성명을 통해 대회 폐막 이후 물러나겠다고 밝힌 상태다.

홍 전 감독은 대회 조별리그 탈락이 확정된 이날 오전 현지에서 취재진을 만나 감독직 사퇴 의사를 밝혔다.