농협중앙회 각종 비위 의혹 검증…국세청, 130여명 투입 특별세무조사 실시

각종 비위·부실 경영 의혹으로 도마에 오른 농협중앙회를 상대로 국세청이 특별세무조사에 나섰다.

29일 중앙회에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 서울 중구 중앙회 본사에 조사 요원 130여명을 투입해 세무·회계 관련 자료를 확보 중이다.

서울 중구 농협중앙회 본부 모습. 연합뉴스

중앙회 관계자는 “정기 세무조사가 아닌 비정기 특별세무조사가 맞는다”면서 “마지막 정기세무조사는 2023년 11월에 받았다”고 설명했다.

국세청은 강호동 중앙회장을 비롯한 임직원들의 자금 흐름과 탈세·횡령 등 위법 여부를 확인하기 위한 조사에 나선 것으로 알려졌다.

앞서 정부는 합동 특별감사반을 구성해 중앙회와 자회사, 회원 조합 등에 대한 특별 감사를 벌였으며, 지난 3월 위법 소지가 큰 14건에 대해 경찰에 수사 의뢰하기로 했던 바 있다.

특히 강 회장은 중앙회장 선거철이었던 2024년 1월 전후 중앙회 계열사와 거래 관계에 있는 용역업체 대표로부터 1억원이 넘는 금품을 수수한 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수)를 받고 있다.

아울러 재단 사업비를 유용해 중앙회장 선거에 도움을 준 조합장과 조합원, 임직원 등에게 제공할 4억9000만원 규모의 답례품 등을 조달하고, 회장 취임 1주년 기념 명목으로 황금열쇠 10돈(당시 580만원 상당)을 받은 청탁금지법 위반 등의 혐의도 있다.