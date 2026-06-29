이장우 대전시장 임기 마무리… “대전시민으로 대전 변화 돕겠다”

이장우 대전시장이 29일 4년간의 민선8기 시정을 마무리했다.

이 시장은 이날 대전시청 대강당에서 열린 퇴임식에서 “인구는 줄고 기업과 청년은 떠나는 위기의식 속에서 저는 지난 4년간 일류경제도시 대전이라는 목표에 따라 매 순간 쉼 없이 달렸다”며 “항상 시청으로 향할 때면 무거운 짐을 어깨에 진 느낌이었는데 오늘은 유난히 홀가분하고 개인적인 삶은 더 쾌적해지겠다는 생각을 하며 왔다”고 소회했다.

이장우 대전시장이 29일 대전시청 대강당에서 열린 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 대전시 제공

이 시장은 “민선8기 동안 방위사업청 대전 이전과 대전 도시철도 2호선 트램 착공, 유성복합터미널·대전한화생명볼파크·갑천생태호수공원 준공 등 대전 발전의 기틀을 마련했다고 자분한다”면서 “독일 머크사 등 기업투자유치 역대 최다 기록 등 아쉬움을 남기지 않도록 시정에 매진했다”고 말했다.

그는 “저는 늘 대전을 개척자들의 도시라고 말해왔다”며 “과학수도이자 국가혁신성장 거점으로 발전하며 스스로 길을 만들어 온 대전의 도전은 계속될 것”이라고 강조했다. 그러면서 “저는 한 사람의 대전시민으로서 대전의 변화를 뒤에서 도울 것”이라고 덧붙였다.

이장우 대전시장이 29일 퇴임식 후 환송나온 직원들과 악수하고 있다. 대전시 제공

이 시장은 6·3 지방선거에서 국민의힘 대전시장 후보로 출마해 재선을 노렸으나 더불어민주당 허태정 시장 당선인에 패했다.