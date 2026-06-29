종합특검 "비상계엄 재판 관할 문건 입수…대검 가담 의혹 조사"

압수수색서 확보…'군사법원 관할 범죄 대응 논의' 등 진술도

'김건희 수사 무마' 이창수 등 재소환…백원국 전 국토차관도 조사

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 대검찰청의 '계엄 가담 의혹'을 뒷받침하는 문건과 관계자 진술 등 증거를 확보했다고 밝혔다.



김지미 특검보는 29일 정례브리핑에서 "지난 대검 압수 수색 과정에서 '비상계엄 하 재판 관할'이라는 문건을 압수한 바 있다"고 설명했다.

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 29일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항 등을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이 문건은 비상계엄 포고령을 적시한 뒤, 그 아래 재판 및 수사 관할을 정리해둔 문건이다.



특검팀은 압수수색 이후 대검 관계자들을 조사하는 과정에서 '계엄이 실제 진행되면 군사법원 관할로 가는 범죄를 어떻게 대응할지 논의했다'는 취지의 진술도 확보했다.



특검팀은 이런 정황을 토대로 심우정 전 검찰총장을 비롯한 대검 지휘부가 위헌·위법적인 계엄 선포에 가담 또는 동조했는지를 따져볼 방침이다.

심우정 전 검찰총장이 지난 24일 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의 관련 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 또 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해 이창수 전 서울중앙지검장과 최재훈 전 서울중앙지검 반부패2부장 등을 이번 주 재차 소환해 조사할 예정이다.



특검팀은 당시 수사팀이 피의자였던 김건희 여사 측과 서면 답변서를 주고받은 것이 사건을 무마해주기 위한 '서면 첨삭'에 해당한다고 보고 청탁금지법 및 방조 등 혐의를 적용해 입건한 것으로 파악됐다.



당시 수사팀에서 근무하다 사건 처분 이전 대전지검 공주지청장으로 인사 이동한 김민구 검사에 대해서도 직무 대리 명령 없이 '황제 조사'에 관여했다고 보고 함께 입건했다.



김 특검보는 다만 김 여사 관련 수사 무마 의혹이 제기됐던 또 다른 사건인 '디올백 수수 의혹'에 대해서는 "결론을 정해놓고 수사했다고 보기엔 무리가 있는 사건으로 보고 있다"고 설명했다. 사실상 수사가 어렵다는 취지로 해석된다.

이창수 전 서울중앙지검장이 지난 15일 도이치모터스 주가조작 수사무마 의혹 관련 허위공문서작성 등 피의자 조사를 위해 경기도 과천 2차종합특검에 출석하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 국군합동참모본부의 내란 가담 의혹과 관련해 김명수 전 합참의장 등에 보강 조사도 진행했다고 밝혔다.



김 전 의장 등은 계엄과 관련해 자신에게 권한이 없었거나, 실제 맡은 역할이 없었다는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.



'양평 고속도로 이전 의혹'과 관련해서는 국토부 관계자들에 대한 소환 조사가 이뤄졌다.



이번 주에는 윤석열 정부 인수위원회 관계자들과 백원국 전 국토부 차관 등을 조사할 예정이다.



국군방첩사령부의 '블랙리스트 작성 의혹'과 관련해 출석을 거부하다 특검팀에 강제 구인된 여인형 전 방첩사령관은 이후 조사에서도 대부분 진술을 거부하거나 '모른다'고 답한 것으로 파악됐다.



특검팀은 지난주 피의자 18명, 참고인 31명을 소환해 조사했다고 전했다.



지난 2월 출범한 특검팀의 남은 수사 기한은 내달 24일까지다.

<연합>