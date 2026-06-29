유럽 이어 미국도 역대급 폭염…체감온도 최고 46도 예보

유럽이 살인적인 폭염으로 몸살을 앓고 있는 가운데 미국에도 역대급 더위가 닥칠 것으로 전망된다.



28일(현지시간) 미국 CBS 방송에 따르면 미 국립기상청(NWS)은 7월 4일 독립기념일을 앞두고 광범위한 지역에 장기간 이어지는 더위가 찾아올 것이라고 예보했다.

사진=AP연합뉴스

기상청은 향후 며칠간 오대호 하류와 중부 대서양 연안, 미시시피강 및 오하이오 강 유역 일대에서 고온 현상이 지속될 것으로 내다봤다.



뉴욕, 필라델피아, 워싱턴DC, 볼티모어 등 동부 해안 도시와 시카고, 세인트루이스, 디트로이트 등이 폭염 영향권에 들것으로 전망됐다.



멤피스와 댈러스 등 남부 도시들 역시 높은 기온을 보일 것으로 예상된다.



이번 폭염은 미국 국토의 절반 이상에 영향을 미칠 것으로 보이며, 다음 주말까지 지속될 것으로 보인다.



기온은 섭씨 30도 중후반까지 오를 것으로 전망되는 가운데, 높은 습도로 체감온도는 최고 섭씨 46도까지 치솟을 전망이다.



피닉스와 라스베이거스, 텍사스주 중부 등의 기온은 이미 섭씨 37도를 넘어섰다.



기상, 방역 당국은 대규모 온열질환 발생 등 공중보건 우려 때문에 비상이 걸렸다.



기상청은 기온이 오르면 야외활동을 자제하고 에어컨이 가동되는 실내나 그늘진 곳에 머무르며 수분을 충분히 섭취해야 한다고 당부했다.



질병통제예방센터(CDC)는 고온에 오래 노출되면 호흡곤란과 두통, 현기증 등의 증상이 발생할 수 있다고 경고했다.

지난 27일(현지시간) 독일에 위치한 유엔 기후변화 협의회 건물 외벽에 설치된 온도계가 41℃를 가리키고 있다. 로이터연합뉴스

미국과 대서양을 사이에 두고 있는 프랑스와 독일, 덴마크, 스위스 등 유럽은 며칠째 기록적 폭염에 시달리고 있다.



독일 일부 지역의 기온은 40도 넘게 치솟았고 프랑스에서는 적색경보가 잇따라 발령됐다.



세계보건기구(WHO)는 지난 21일 이후 유럽에서 폭염과 연관된 초과 사망자가 1천300명을 넘어섰다고 밝혔다.



정확한 사인은 규명되지 않지만 평소라면 살아있을 사람들이 더위 때문에 그만큼 숨진 것으로 관측된다는 얘기다.

<연합>