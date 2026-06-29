김나영♥마이큐, 결혼 7개월 만에 혼인신고…"도망 못 가게 묶어놔야지"

방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 결혼 7개월 만에 법적 부부가 됐다.

28일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '혼인신고하던 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 '김나영의 노필터TV' 화면 캡처

영상에서 김나영과 마이큐는 혼인신고를 하기 위해 서울 용산구청을 찾았다.

김나영은 "조금 더 지켜보다가 하려고 했는데 비행기 마일리지나 자동차 보험처럼 부부가 되면 받을 수 있는 혜택이 생각보다 크더라"고 말했다.

그러면서 "(마이큐가) 혼인신고를 정말 원하던 눈치였다"고 덧붙였다.

마이큐는 "나는 데이(DAY)1부터 원했다. 도망 못 가게 내가 묶어놔야지"라고 농담하며 애정을 드러냈다.

혼인신고서를 작성하던 중 김나영은 '제출 후 취소 불가'라는 문구를 보고 "취소 불가다"라고 웃었다.

신고를 마친 뒤에도 "이제 정말 못 무른다. 마이큐, 취소 불가야"라고 말하며 기념사진을 남겼다.

영상에는 가족의 따뜻한 일상도 담겼다. 첫 어버이날을 맞아 두 아들이 직접 쓴 편지를 읽은 김나영은 눈물을 흘렸고, 마이큐도 "태어나서 이렇게 큰 행복을 느껴본 건 처음인 것 같다"고 전했다.

한편 김나영은 사업가 A씨와 결혼했고, 슬하에 두 아들을 뒀다.

하지만 A씨는 1000여 명의 투자자로부터 200억원대 부당 이익을 챙긴 혐의로 구속됐고, 김나영은 이듬해 이혼을 발표했다. 이후 2021년 마이큐와 교제 사실을 알렸으며 지난해 10월 재혼했다.

<뉴시스>