李대통령, 두 회장에 허리숙여 인사…"어려운 결단에 국민 대표해 인사"

"원스톱 행정절차 책임질 것…'지산지소' 원칙으로 전기요금도 메리트 줄 것"

이재명 대통령이 29일 반도체·AI·데이터센터 등 첨단산업 분야의 대규모 투자계획을 공개한 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에 대해 각별한 사의를 표했다.



그러면서 서남권 등 지역에 대한 기업의 투자를 정부가 확실히 뒷받침하겠다는 의지를 함께 드러냈다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 이 회장과 최 회장의 향후 투자계획 발표를 청취했다.

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 손을 잡고 있다. 청와대통신사진기자단

발표를 마친 뒤 이 대통령은 "참으로 감격스러운 순간"이라며 "감히 대한민국의 새로운 역사가 시작된다고 말할 수 있겠다"고 격려했다.



특히 "기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가 공동체의 미래를 위해 활동할 수 있다는 점도 확실히 증명했다"며 "저는 이 두 분(이 회장과 최 회장)을 국가 영웅, 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다"고 말했다.



그러면서 "우리 국민들과 대한민국의 미래를 위해 어려운 결단을 해 주신 점에 대해 국민을 대표해 인사를 드리도록 하겠다"며 이 회장과 최 회장을 향해 허리를 깊게 숙였다.



이 회장은 이 대통령과 악수를 하며 "열심히 하겠습니다"고 화답하기도 했다.



이어진 토론에서는 기업들의 지역 투자에 대한 전폭적 지원을 약속했다.



우선 이 대통령은 "신속한 '원스톱 행정절차'가 이뤄지도록 하는 점에 대해서는 대통령이 직접 책임지겠다"고 밝혔다.



이어 "전력과 용수 등에도 비용이 꽤 들 텐데, 반도체특별법에 지방에 우선 지원이 가능하도록 명시돼 있기 때문에 이 부분도 확실히 책임지겠다"고 했다.



특히 전기요금 문제에 대해서는 "광주·전남 지역에 추가 공장을 설치하면 전기요금 문제가 중요해지는데, 소위 '지산지소(지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 것)' 원칙에 따라 전력요금에 있어서도 확실히 메리트가 생기도록 하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관. 청와대통신사진기자단

아울러 서남권 등 신규 투자 지역의 인력수급 여건을 개선하기 위한 노력도 기울이겠다고 밝혔다.



이 대통령은 "주거 환경 시설이나 문화 인프라를 구축하는 일이나 보건 인프라를 만드는 일이 중요하다"며 "해당 지역에 대한 지원도 대폭 늘어날 것"이라고 언급했다.



또 이 대통령은 삼성전자의 용인 클러스터는 국가산단인 데 반해 SK하이닉스의 용인 클러스터는 일반 산단으로 분류돼 있어 반도체특별법상 수혜를 입기 어렵다는 의견이 나오자 "같은 지역의 산단인데 어디는 지원이 되고 어디는 안 되는 일이어서, 사실 억울할 수도 있겠다"고 공감을 표하기도 했다.



그러면서 "원론적으로 말씀을 드리자면 반도체 산업의 새로운 거점을 만드는 데에는 전폭적인 지지, 100% 지원을 할 생각"이라고 거듭 강조했다.



끝으로 이 대통령은 "나라가 잘돼야 기업도 잘 된다. 기업이 잘 돼야 노동자가 잘 된다"며 "모두가 힘을 합쳐 '대체 불가 대한민국'을 꼭 함께 만들어야 한다"고 강조하며 토론회를 마쳤다.

<연합>