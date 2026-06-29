[인사] 국민체육진흥공단

국민체육진흥공단 ◆본부장 전보 △경륜경정총괄본부장 직무대리 최우녕 △경영혁신본부장 성욱제 △스포츠진흥본부장 최규철 △스포츠컬처본부장 정철락 ◆실장 전보 △스포츠인재실장 오정식 △투표권사업실장 김정훈 △투표권건전화실장 이도엽 △레거시사업실장 강기원 △파크텔사업실장 유은철 △건전홍보실장 이민수 △사업서비스실장 김홍규 △관악지사장 김미숙 △시흥지사장 김한용 △동대문지사장 고반석 △경정경주실장 백성봉 △연구기획지원실장 임은경 △스포츠산업연구실장 김민수 ◆팀장 승진 △ESG경영팀장 안효진 △인재개발팀장 우성희 △체육인공제사업팀장 홍규식 △부정거래대응팀장 민정미 ◆팀장 전보 △안전경영팀장 김동배 △유물연구팀장 한은경 △재무관리팀장 신상훈 △체육인복지팀장 장경설 △국민체력사업팀장 김대원 △스포츠인재육성팀장 이은화 △지도자관리팀장 김혜경 △스포츠시설팀장 송재중 △산업진흥팀장 김주필 △기술혁신팀장 신혜정 △지역성장지원팀장 정종태 △글로벌성장지원팀장 김진세 △관리팀장 김은영 △재무회계팀장 허선호 △안전지원팀장 변성천 △공정팀장 류기범 △영업총괄팀장 박남수 △경륜서비스팀장 진기륜 △경정서비스팀장 이영규 △부천지사장 신민우 △경륜선수지원팀장 구승모 △장비운영팀장 정은주
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