넥슨게임즈, ‘블루 아카이브’ IP로 공예 창작 협업

넥슨게임즈는 넥슨재단의 사회공헌 사업 ‘보더리스(Borderless)’에서 서브컬쳐 게임 ‘블루 아카이브’의 지식재산권(IP)을 활용한 공예 작품 제작을 지원한다고 29일 밝혔다.

넥슨게임즈는 넥슨재단의 사회공헌 사업 ‘보더리스(Borderless)’에서 서브컬쳐 게임 ‘블루 아카이브’의 지식재산권(IP)을 활용한 공예 작품 제작을 지원한다고 29일 밝혔다. 넥슨게임즈 제공

넥슨게임즈는 지난 26일 넥슨재단·한국도자재단과 ‘보더리스 : 공예 아카이브’ 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이들 기업은 블루 아카이브의 IP를 활용한 작품 제작 및 전시·관람객 대상 체험 프로그램 운영 등을 추진한다.

‘보더리스’는 게임의 문화예술적 가치를 조명하는 넥슨재단의 사회공헌 사업이다.

게임을 예술적 영감의 원천으로 활용할 수 있도록 창작자에게 넥슨 게임 IP를 제공하고, 이를 통해 탄생한 작품을 더 많은 사람들이 향유할 수 있도록 지원한다.

도자·금속·목공·유리·자개·섬유 분야 공예 작가 6인이 참여해 게임 IP를 활용한 작품을 기획·제작한다.

넥슨게임즈는 작품 제작 과정 전반에서 협약에 따른 단계별 공동 검수와 제작자문을 담당한다.

협업으로 제작된 작품은 올해 10월23일부터 11월1일까지 경기공예창작지원센터에서 열리는 ‘2026 경기공예페스타’에서 공개된다.

넥슨게임즈 관계자는 “이번 협업이 블루 아카이브 IP를 더욱 다채롭게 경험할 수 있는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

넥슨재단 김정욱 이사장은 “넥슨게임즈, 한국도자재단과 함께 게임 IP의 문화예술적 가치를 널리 전파할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한국도자재단 류인권 대표이사는 “공예 문화산업의 저변을 넓히고 새로운 관람객층을 공예의 세계로 이끄는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.