부산 ‘국제회의 개최’ 실적 세계 22위·亞 7위

부산시가 부산관광공사 컨벤션뷰로와 유기적인 협업체계를 통한 국제회의 유치 마케팅으로 최고의 시너지 효과를 창출했다. 국제협회연합(UIA)이 최근 발표한 ‘2025년도 국제회의 개최 실적 평가’에 따르면 지난해 부산시의 국제회의 개최 순위가 세계 22위, 아시아 7위를 기록했다.



부산시는 글로벌 첨단 컨벤션센터인 벡스코와 마이스(MICE) 시설의 완벽한 연계, 지역 마이스 업계 전반의 차별화된 전문 행사 지원 역량 등이 핵심 성공 요인이라고 29일 밝혔다.



부산은 UIA 성과와 함께 최근 국제컨벤션협회(ICCA)에서 발표한 국제회의 개최 순위에서도 세계 49위·아시아 12위라는 역대 최고 실적을 기록함으로써 글로벌 마이스 중심도시로서의 위상을 확고히 했다.



시와 공사는 유치 기획 단계부터 현장 제안 및 최종 조율에 이르기까지 촘촘한 협력 네트워크를 바탕으로 고부가가치의 국제 대형 행사를 부산으로 이끄는 데 총력을 기울여 왔다.