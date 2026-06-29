장동혁 “의총에서 어떤 결정을 하든 나는 사퇴 안 한다”

‘조건부 자진 사퇴론’ 일축

국민의힘 장동혁 대표가 당내에서 제기되는 당 대표직 사퇴 요구와 관련해 “사퇴하지 않는다”는 뜻을 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

29일 한 매체는 장 대표가 6·3 투표용지 부족 사태 관련 특검 도입을 관철하고, 22대 국회 후반기 원 구성 협상에서 법제사법위원장을 야당이 맡게 되면 자리에 연연하지 않겠다는 취지로 말했다고 보도했다.

이에 대해 장 대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “비공개 최고위 정확한 발언이다”라며 회의 당시 발언을 공개했다.

장 대표는 “의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다. 최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라”고 말했다고 밝혔다. 그러면서 “결국 아무도 사퇴하지 않았다”고 덧붙였다.

이날 오전 국민의힘 최고위원회의에서는 장 대표의 거취를 둘러싸고 설전이 벌어졌다.

친한(친한동훈)계 우재준 청년최고위원은 “당내 구성원들이 다 적으로 보인다면 리더를 그만해야 할 때라고 생각한다”며 “이제 그만해야 한다. 우리 당이 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표가 내려와야 한다”고 말했다.

이에 당권파인 김민수 최고위원은 추가 발언을 요청해 “우 최고위원이 공개석상에서 당 대표를 공개 모욕하는 것 빼고는 한 일이 특별히 기억나지 않는다”며 “그렇게 책임감이 강하다고 사퇴 이야기를 했으면 사퇴하라”고 맞받아쳤다.

국민의힘 강명구 의원이 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 당직자가 보낸 ‘국민의힘 의원 징계’ 관련 문자를 확인하고 있다. 뉴스1

한편 이날 당 조직부총장인 강명구 의원이 당직자와 텔레그램으로 징계 대상자 관련 논의를 하는 장면이 언론 카메라에 포착되기도 했다.

당직자가 보낸 메시지에는 일부 의원의 실명과 함께 “당원권 정지 등 고수위 징계가 아니더라도 주의 처분이라도 할 수 있다고 보인다”는 의견이 담겼다.