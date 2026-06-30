오진양행, 드리미 에어프라이어 2종 와디즈 본 펀딩 시작

사진=오진양행 제공

외식 설비 기업 오진양행이 수입·유통하는 스마트 가전 브랜드 드리미(Dreame) 신형 에어프라이어 2종의 와디즈 본 펀딩을 30일 시작했다고 밝혔다.

이번 펀딩에서 선보이는 제품은 뒤집어서 전기 그릴로도 쓸 수 있는 ‘AG10 2in1 에어프라이어’와 두 가지 요리를 동시에 조리할 수 있는 ‘DZ30 듀얼 에어프라이어’ 2종이다. 오진양행은 이번 와디즈 펀딩을 통해 국내 소비자들에게 신제품을 소개하며, 와디즈 한정 얼리버드 최대 47% 할인 및 무료 배송 혜택을 제공한다.

‘AG10 2in1 에어프라이어’는 에어프라이어와 전기 그릴 기능을 하나로 합쳐 공간 활용성을 고려한 것이 특징이다. 평소에는 에어프라이어로 사용하다가, 제품을 뒤집으면 최대 200℃ 온도의 전기 그릴로 사용할 수 있다. 0.8cm 두께의 티타늄 세라믹 코팅 플레이트를 적용해 음식이 눌어붙는 불편을 줄이고 세척과 관리 편의성을 고려했다. 하나의 기기로 두 가지 기능을 사용할 수 있어 1~2인 가구 및 공간 효율을 중시하는 소비자에게 적합하다는 설명이다.

‘DZ30 듀얼 에어프라이어’는 각각 5.5L 용량의 독립된 듀얼 바스켓을 탑재해 두 가지 요리를 동시에 조리할 수 있도록 설계됐다. 메인 요리와 사이드 메뉴를 동시에 준비할 수 있으며, 서로 다른 음식을 각각의 바스켓에서 조리할 수 있는 것이 특징이다. 신혼부부나 가족 단위 소비자들이 다양한 메뉴를 조리할 때 활용할 수 있다.

두 제품 모두 식재료별 8가지 자동 조리 모드를 지원하며, ‘스마트 쿠킹뷰’ 창을 통해 조리 과정을 확인할 수 있다. 또한 ‘360도 열풍 순환 시스템’을 적용해 바스켓 내부에 열풍이 순환하도록 설계했다. 바스켓, 튀김망, 그릴 등 주요 구성품은 식기세척기 사용이 가능해 관리 편의성을 높였다.

오진양행 관계자는 “드리미 에어프라이어 2종은 편의성과 실용성을 고려한 주방가전”이라며 “이번 와디즈 펀딩을 통해 국내 소비자들이 신제품을 합리적인 혜택으로 확인하길 바란다”고 전했다.

이어 “펀딩 오픈 첫날 참여한 서포터를 대상으로 추첨을 통해 ‘오셀렉트 프리미엄 식기건조대’를 증정하는 이벤트도 함께 진행한다”고 덧붙였다.

한편, 드리미 에어프라이어 2종의 와디즈 본 펀딩은 현재 진행 중이며, 자세한 내용은 와디즈 펀딩 페이지를 통해 확인할 수 있다.