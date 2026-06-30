[이코노 브리핑] 국세청, 농협중앙회 특별세무조사 착수 외

국세청, 농협중앙회 특별세무조사 착수

국세청이 농협중앙회를 상대로 특별세무조사를 시작했다. 29일 중앙회에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 서울 중구 중앙회 본사에 조사요원 130여명을 투입해 세무·회계 관련 자료를 확보했다. 국세청은 강호동 중앙회장을 비롯한 임직원들의 자금 흐름과 탈세·횡령 등 위법 여부를 확인하기 위한 조사에 나선 것으로 알려졌다.

네이버페이 앱으로 ‘스마트패스’ 이용

네이버페이는 자사 애플리케이션에서 인천국제공항의 안면인식 출국 서비스인 ‘스마트패스’를 이용할 수 있게 됐다고 29일 밝혔다. 스마트패스는 안면 정보와 여권, 탑승권을 사전에 등록하면 인천공항 출국장과 탑승 게이트 등을 안면인식으로 통과할 수 있는 서비스다. 7세 이상 내국인이면 이용할 수 있고, 7∼14세 이용자는 법정대리인 동의가 필요하다.

삼성證, 30억 이상 개인 첫 1만 돌파

삼성증권은 업계 최초로 금융자산 30억원 이상 개인 고객 수(법인 제외)가 1만명을 넘겼다고 29일 밝혔다. 삼성증권에 따르면 지난 19일 기준 금융자산 30억원 이상 개인 고객 수는 1만645명으로, 지난해 말(5862명) 대비 약 81.6% 성장했다. 같은 기간 고액자산가의 자산 규모 역시 크게 증가했다.