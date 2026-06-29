청년·취약계층 자립 지원 6.9조 맞춤형 금융

KB금융그룹 ‘희망 프로젝트’

KB금융그룹이 취약계층·청년·자영업자 등의 경제적 회복과 자립을 돕기 위해 올해 총 6조9000억원 규모의 맞춤형 금융을 제공한다고 29일 밝혔다.



KB금융은 생산적 금융·포용금융 사업인 ‘KB국민행복 희망 프로젝트’를 통해 △포용금융 3조원 △민간 중금리대출 3조5000억원 △선제적 연체채권 소각 4500억원 등을 시행한다.



포용금융 부문에서는 서민금융대출의 금리를 인하하고 청년, 사회적배려대상자 등의 채무를 원금의 최대 90%까지 감면한다.



민간중금리대출은 KB국민은행이 1조5300억원, KB국민카드, KB캐피탈, KB저축은행이 약 2조원을 공급한다.



장기 연체채권은 KB국민은행에서 상반기 1370억원 규모를 소각한 데 이어 하반기에도 약 1500억원 규모를 소각한다. 나머지 계열사도 약 1600억원 규모를 소각하기로 했다.