충전기 꽂으면 복잡한 인증도 끝… 전기차도 ‘간편결제시대’

현대차 ‘플러그 앤 차지’ 확대



충전소 전국 1500여 곳으로 확대

앱·카드 등 번거로운 절차 없어

소비자 중심 편리성 새 전환점

전기차 확산·브랜드 경쟁력 제고

지난 5월 전기차(EV)를 빌려 경북 경주 여행을 다녀온 A씨는 충전 과정에서 진땀을 뺐다. 완충 시 최대 700∼800㎞까지 달릴 수 있는 내연기관차와 달리 전기차의 주행 가능 거리는 500㎞가 채 되지 않아 서울에서 경주까지 왕복하기엔 부족했다. 결국 별도 가입 절차 없이 이용할 수 있는 고속도로 급속충전기에서 2만원어치를 충전했지만, ‘전기차 연료비는 저렴하다’는 인식이 무색할 정도로 실제 충전량은 기대에 못 미쳤다.



더 황당했던 건 완속충전기를 이용할 때였다. 충전기마다 사업자가 달라 각각의 앱을 새로 깔고 회원가입, 본인인증, 결제카드 등록을 거쳐야 했다. ‘충전’보다 ‘인증’이 더 큰 장벽처럼 느껴졌다. A씨는 “전기차를 타면 연료비가 적게 든다고만 생각했는데, 막상 여행지에선 충전소를 찾는 일부터 결제까지 모든 과정이 너무 불편했다”고 말했다.

현대차 아이오닉5 차량이 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비 충전소에서 충전하고 있는 모습. 현대차그룹 제공

전기차 경쟁력을 가르는 기준이 가격에서 충전 경험으로 확대되고 있다. 초기에는 연료비 보조금을 포함한 구입 비용이 소비자 선택을 좌우하는 요소였다면, 이제는 충전 인프라의 접근성과 이용 방식이 중요한 기준 중 하나로 떠오르고 있다. 아무리 구입 비용이 저렴해져도 이용 방식이 번거롭다면 소비자가 체감하는 전기차의 매력이 떨어질 수밖에 없기 때문이다.



완성차 업체들이 충전 경험을 전기차 상품성의 핵심 요소로 보고 인프라 확대에 나선 것은 이러한 이유에서다. 현대자동차그룹은 29일 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비(CHAEVI)의 전국 충전소에서 ‘플러그 앤 차지’(PnC) 서비스를 시작한다고 밝혔다.



PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하면 회원 인증부터 충전, 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다. PnC에 차량·결제 정보를 등록한 고객은 별도 앱 인증이나 카드 태그 없이 충전할 수 있다. 충전기를 차량에 꽂기만 하면 자동으로 이용자를 인식하고 결제까지 처리하는 구조다.



현대차그룹 차량의 경우 기존에는 초고속 충전 서비스 ‘이피트’(E-pit) 충전소 83곳에서 PnC 기술을 이용할 수 있었는데, 이번 협력으로 전국 채비 충전소 1500여곳에서도 서비스 이용이 가능해졌다. 현대차그룹 이피트 앱 등에서 차량과 결제수단을 사전에 등록한 이용자는 PnC가 적용된 충전소에서 편리하게 충전할 수 있는 것이다. 현대차그룹은 다른 국내 주요 충전사업자들과도 협력해 국내 PnC 충전 생태계를 확장해 나갈 계획이다.



업계에선 단순히 서비스 편의를 향상시킨 것을 넘어 전기차 충전 생태계의 주도권을 차량 중심으로 가져오려는 움직임으로 본다. 전기차에 충전 케이블을 꽂는 순간 차량이 스스로 이용자를 인증하고 결제까지 마치는 구조가 확산되면, 충전소의 중심은 충전기에서 차량으로 이동하게 된다. 현대차?기아의 EV 충전 방식이 다른 차량에 비해 편리해질수록 소비자가 체감하는 브랜드 경쟁력은 높아진다.



또 차량과 충전기가 암호화 통신으로 서로를 인식하고 결제 정보를 주고받는 기반이 마련되면, 향후 배터리 상태 관리나 스마트 충전, 전력망 연계 등으로 서비스가 확장될 수 있다. 예를 들어 운전자가 충전기를 꽂아두기만 하면 차량이 전기요금이 저렴한 시간대를 골라 충전하고, 전력 사용이 많은 시간대에는 충전을 늦추는 식이다. 더 나아가 남은 배터리 전력을 다시 전력망에 공급해 수익을 얻는 서비스로 확장될 수도 있다. 전기차 충전소가 단순한 전기 공급 장소를 넘어 결제와 데이터, 전력 서비스가 연결되는 플랫폼으로 진화할 것이란 전망이 나온다.



현대차그룹 관계자는 “채비와의 PnC 서비스 개시는 고객 중심 충전 혁신을 본격적으로 확산하는 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 민간 충전사업자, 정부와 긴밀히 협력해 전기차 충전 인프라의 편의성과 안전성을 동시에 높이는 생태계를 구축하겠다”고 말했다.