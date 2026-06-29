개최국 캐나다, 남아공 꺾고 사상 첫 16강 [2026 북중미 월드컵]

加 유스타키우 추가시간 2분에 극장골

韓 사령탑 후보였던 마쉬 감독 ‘새 역사’

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 공동 개최국 캐나다가 스테픈 유스타키우(LAFC·사진)의 극장골을 앞세워 가장 먼저 16강에 올랐다.



캐나다는 29일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과 대회 32강전에서 후반 추가시간 2분 터진 유스타키우의 결승골로 1-0 승리를 거뒀다. 조별리그 B조 2위로 사상 처음 월드컵 토너먼트에 오른 캐나다는 상승세를 이어가며 역대 최초로 16강에 올라 개최국의 자존심을 세웠다. 반면 한국과의 조별리그 최종전에서 승리하며 극적으로 32강 티켓을 따냈던 남아공은 첫 토너먼트 무대에서 곧바로 탈락의 고배를 마셨다.



이날 캐나다는 볼 점유율에서는 42%-58%로 밀렸지만, 슈팅 수 12-6, 유효슈팅 7-1로 남아공을 압도하며 끊임없이 골문을 위협했다.



전반 44분에는 모이즈 봄비토(니스)의 헤더와 데릭 코닐리어스(마르세유), 테이전 뷰캐넌(비야레알)의 연속 슈팅이 모두 육탄 방어에 막혔고, 후반 20분 타니 올루와시(비야레알)의 왼발 슈팅도 골키퍼 선방에 걸리며 좀처럼 균형을 깨지 못했다.



승부는 경기 막판에 갈렸다. 후반 추가시간 2분 오른쪽 측면 크로스가 수비 맞고 흘러나오자 유스타키우가 페널티아크 정면에서 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다.



캐나다의 사상 첫 월드컵 16강 진출을 이끈 제시 마쉬 감독은 2024년 홍명보 감독을 선임할 당시 한국 축구대표팀 사령탑 후보로 거론됐던 인물이다. 하지만 대한축구협회와 협상이 결렬된 뒤 캐나다 지휘봉을 잡았고, 이번 대회에서 개최국의 새 역사를 썼다.