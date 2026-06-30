독도서 가로 30m 초대형 태극기 퍼포먼스

서경덕 교수·국민 70명 참여

“독도알리기 문화 콘텐츠 지속”

국토 최동단이자 민족의 섬 독도에 초대형 태극기가 모습을 드러냈다. 독도를 사랑하는 국민 70명이 28일 경북 울릉군 독도에서 가로 30m, 세로 20m 크기의 초대형 태극기(사진)를 펼치는 퍼포먼스를 진행한 것이다.



서경덕 성신여대 교수는 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 퍼포먼스는 여행기술연구소 투리스타와 함께 기획한 ‘대한민국 역사투어-독도 편’의 하나로 마련됐다”며 “참가자들은 독도 동도 선착장에서 초대형 태극기를 함께 펼치며 독도의 의미를 되새겼다”고 밝혔다.



태극기는 참가자 70명이 십시일반 비용을 모아 제작해 의미를 더했다. 퍼포먼스 사진은 현재 SNS를 통해 국내외로 확산하고 있으며 영상은 향후 다국어로 제작해 해외 누리꾼들에게 ‘독도는 한국 땅’이라는 사실을 자연스럽게 알리는 콘텐츠로 활용될 계획이다.



서 교수는 “향후에는 독도 상공에서 초대형 태극기 드론쇼를 추진하는 등 육·해·공을 아우르는 태극기 퍼포먼스를 통해 독도를 전 세계에 널리 알리는 글로벌 문화 콘텐츠 캠페인을 이어갈 예정”이라고 소개했다.