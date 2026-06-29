한국수출입은행이 취약계층 아동 가정의 주거환경 개선을 위해 초록우산에 5억원을 기부했다고 29일 밝혔다.
수은은 창립 50주년을 기념해 임직원이 한 달간 총 5만㎞ 걷기에 성공하면 일정 금액을 기부하는 ‘동행의 발걸음, 기부런’(사진)을 진행했다. 그 결과 최초 목표의 2.4배인 12만㎞를 달성해 기부액도 계획보다 2.4배 늘렸다.
전남 목포시에 사는 준호(가명)는 “비 오는 날마다 집에 물이 새는지 걱정했는데 이제는 안심하고 잘 수 있어서 정말 행복하다”며 “이제는 친구들을 집으로 초대하고 싶을 만큼 우리 집이 좋아졌다”고 감사의 마음을 전했다.
황기연 수은 행장은 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 이어가 사회안전망 확충에 힘을 보태겠다”고 말했다.
창립 50주년 수은, 초록우산에 5억 기부
임직원 ‘동행 발걸음’ 행사 모금
한국수출입은행이 취약계층 아동 가정의 주거환경 개선을 위해 초록우산에 5억원을 기부했다고 29일 밝혔다.
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