장동혁 “의총서 결정해도 사퇴 안 해”… 국힘 ‘징계내전’

국민의힘 장동혁 대표의 사퇴를 요구하는 비당권파와 장 대표 측의 입장이 평행선을 달리면서 당 내홍이 좀처럼 출구를 찾지 못하고 있다. 당의 최고 의사결정기구인 최고위원회의에선 장 대표의 거취를 두고 양측의 거친 설전이 오갔고, 장 대표는 “나는 사퇴하지 않는다”며 일각서 제기된 조건부 사퇴론에도 선을 그었다. 장 대표가 일부 의원에 대한 징계 절차에 착수할 수 있다는 뜻을 밝힌 만큼 올해 초 불거졌던 ‘징계 내전’이 재현될 것이란 전망이 나온다.
친한(친한동훈)계로 분류되는 우재준 청년최고위원은 29일 국회에서 열린 최고위에서 “우리 지도부가 원팀을 말하지만 기억나는 건 징계밖에 없다”며 “당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 된다. 원팀으로 가기 위해서라도 이제 장 대표는 내려와야 한다”고 말했다. 이어 “저뿐만 아니라 김용태, 김재섭 의원도 징계대상에 해당된다는 얘기가 나온다”며 “이 사람들이 뒤에 숨어 해당 행위를 하는 걸로 보인다면, 그건 이미 균형 잡힌 시야가 아니다”고 했다.
우 최고위원의 발언이 끝나자 당권파는 즉각 반발했다. 조광한 최고위원은 “정치인의 언어는 절제와 품격이 있어야 한다”고 했고, 김민수 최고위원은 “공개 석상에서 할 얘기, 안 할 얘기 구분하라고 몇 번을 얘기하나”라며 고성을 치기도 했다. 장 대표는 이날 페이스북에 직접 “의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다”고 밝혔다.
장 대표는 지난 26일 한 유튜브에 출연해 ‘당의 쇄신과 기강 확립’을 강조하며 비당권파에 대한 징계 가능성을 시사했다. 당내에선 지방선거 국면에서 중단됐던 윤리위가 이르면 다음달 초 재개될 수 있다는 관측이 나온다.
이날 당 조직부총장인 강명구 의원이 당직자와 텔레그램으로 징계 관련 논의를 나누는 메시지가 카메라에 포착되기도 했다. 해당 메시지에는 배현진, 진종오, 한기호 의원과 김종혁 전 최고위원, 박상수 전 대변인을 언급하며 “확실한 명분이 있는 사람들에 대해선 분명히 조치가 있어야 한다”는 의견이 담겼다.