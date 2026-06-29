與 “원구성 30일 안 넘겨” vs 野 “법사위 양보 못 해”

국회 원구성 협상 평행선 대치 속

시한 넘긴 한성숙 총리 인준도 난항

더불어민주당이 사실상 30일 본회의를 열어 국회 원 구성을 마무리하겠다는 방침을 세우면서 여야 대치가 정점으로 치닫고 있다. 조정식 국회의장도 7월 국회 정상 운영을 위해 원 구성 절차를 더 미루기 어렵다는 입장인 것으로 전해졌다. 그러나 국민의힘은 법제사법위원장직을 “절대 양보할 수 없다”며 강하게 반발했다. 원 구성 협상이 법사위원장 배분을 둘러싸고 파행을 거듭하면서 한성숙 국무총리 후보자 인준 절차까지 여야 충돌의 한복판에 놓이게 됐다.

더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 및 원내대표가 29일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 국회에서 의원총회를 열고 “내일(30일)을 넘기는 일은 결코 없을 것”이라며 “6월 내에 반드시 국회 원 구성을 완료하고 일하는 국회를 만들겠다”고 공언했다. 한 원내대표는 “사안의 엄중함과 시급성을 감안해 오늘 오후부터 의원들 모두 비상대기 해주길 바란다”고도 했다.



한 원내대표가 ‘이달 내 처리’를 강조하고, 조 의장도 다음 달부터는 국회 업무가 정상적으로 돌아가야 한다는 입장인 만큼 현재로서는 30일 본회의 개최가 유력하다. 그러나 여야는 여전히 법사위원장직을 놓고 평행선을 달리고 있다. 한 원내대표는 법사위원장은 협상 대상이 아니라는 점을 거듭 못박았다. 그는 “국민의힘이 지난 1년을 되돌아보면 최소한 양심과 염치가 있다면 법사위원장을 달라는 말은 못 한다”고 말했다.



반면 국민의힘 정점식 원내대표는 이날 의원총회에서 “상임위원장 배분부터 마무리하고 상임위원 명단을 짜는 것이 당연한 일의 순서임에도 조 의장과 민주당은 상임위원 명단부터 내라고 압박해 왔다”며 “야당을 국정 파트너로 인정하지 않는 오만한 집권 세력”이라고 비판했다. 국민의힘 의원들은 의총 도중 국회 로텐더홀로 이동해 ‘법사위 집착 재판 취소 빌드업’, ‘민주당 상임위 독식 시도 중단’ 등이 적힌 피켓을 들고 여당의 원 구성 강행 방침을 규탄했다.

29일 국회에서 열린 한성숙 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회 제4차 전체회의에서 위원장인 더불어민주당 백혜련 의원이 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 상정하고 있다. 연합뉴스

원 구성 협상이 파행하면서 한 후보자 인준 절차도 난항을 겪게 됐다. 한 후보자 인사청문특별위원회의 여야 합의 보고서 채택 시한은 이날까지다. 여당은 합의 채택 후 이번 주 본회의에서 한 후보자 인준안을 처리한다는 방침이었으나, 원 구성 처리에 반대하는 국민의힘은 인준 절차에도 부정적인 기류다. 한 후보자 인준안은 30일부터 국회의장 직권으로 본회의 표결에 부쳐질 수 있다. 재적의원 과반 출석, 출석의원 과반 찬성 요건상 민주당 단독 처리도 가능하다.