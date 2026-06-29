4개 부처 보고자료 주요 내용



수도권 팹 완공 최대 12년 단축

5년 내 메모리 생산능력 2배로

정부, 전력·용수 등 전폭 지원

정주여건 갖춘 첨단도시 건립

전문가 “확고한 실행력 보여야”

정부가 29일 공개한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’는 삼성과 SK를 비롯한 기업들이 투자의 핵심 주체로 나서고, 관계 부처들이 전력과 용수, 부지, 세제 혜택 등을 지원하는 민관 합동 구조로 구성됐다. 기업이 투자를 결단하면 정부가 법적 규제와 행정 병목, 인프라 문제를 해결해 투자의 실효성을 최대화하겠다는 것이다.

29일 경기도 용인시 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장의 모습. 연합뉴스

이날 산업통상부, 과학기술정보통신부, 기후에너지환경부, 국토교통부를 포함한 4개 부처가 발표한 3대 메가 프로젝트 보고자료에 따르면 삼성과 SK, 현대차 등 국내 기업들은 추후 총 규모 5000조원에 육박하는 금액을 추가로 투자한다. 분야는 반도체와 피지컬 AI(인공지능), AI 데이터센터 구축 3가지로 나뉜다.



가장 투자 규모가 큰 분야는 단연 반도체다. 기업과 정부는 속도전(S), 거점전(S), 선도전(S)과 총력지원(F)으로 이루어진 ‘3S+1F’ 전략을 내세워 전국 곳곳에 반도체 성장 거점을 만든다는 계획이다. 우선 현재 건설 중인 평택과 용인의 수도권 반도체 생산 시설(팹)을 조기에 완성한다. 삼성전자 평택 생산라인은 5호기와 6호기를 순차적으로 짓는 기존 방식에서 동시 건설 방식으로 전환해 속도를 높일 예정이다. 이어 삼성전자와 SK하이닉스가 동시에 조성 중인 용인 국가산단과 일반산단의 최종 팹 완공 시점을 각각 7년, 12년 단축하기로 했다. 5년 내 메모리 생산 능력을 2배로 확대한다는 목표다.



수도권 팹 준공을 빠르게 마무리짓고 호남권의 전남광주통합특별시에 새로운 반도체 클러스터를 조성한다. 수도권을 제1 거점으로 하고, 호남권을 제2 거점으로 만드는 청사진이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 메모리 팹 2기씩, 총 4기를 건설하고, 이를 위해 800조원을 투입한다. 동시에 영남권은 호남 메모리를 뒷받침할 반도체 ‘소부장’(소재·부품·장비) 생태계로 집중 육성할 계획이다.

정부는 전폭적인 행정·재정적 지원으로 이들 기업의 투자를 적극 뒷받침하기로 했다. 우선 차세대 메모리와 엣지용 AI 반도체, 국방 반도체와 같은 미래 시장 선점을 위해 향후 15년간 30조원 이상을 투입할 계획이다. 기후에너지환경부는 양사가 빠르게 팹을 준공할 수 있도록 전력과 용수 확보에 나서고 국토교통부는 기업의 인력 수급을 위해 주거·문화·교육·의료 등 정주여건을 갖춘 기업형 첨단도시 조성에 돌입한다.



휴머노이드 로봇으로 대표되는 피지컬 AI 산업 육성에도 금액을 투입한다. 핵심 기업은 휴머노이드 생산회사 ‘보스턴다이나믹스’를 보유한 현대차그룹이다. 현대차그룹의 투자를 마중물로 새만금에 로봇 파운드리와 부품 클러스터를 조성할 예정이다. 동시에 정부는 대경(대구·경북)권에 소재한 자동차, 가전 부품기업들이 로봇 부품기업으로 전환할 수 있도록 관련 기술 개발·실증을 돕는다. 정부가 앞장서 교육, 국방, 재난대응 등을 위한 로봇을 선제 구매해 초기 시장을 창출하는 한편, 국민성장펀드 등을 통해 신증설 투자자금도 지원할 계획이다.

주제 영상 시청 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 이재용 삼성전자 회장(이 대통령 왼쪽)과 최태원 SK그룹 회장(〃 오른쪽), 관계부처 장관 등 참석자들과 주제 영상을 시청하고 있다. 청와대사진기자단

AI 산업에 필수로 꼽히는 AI 데이터 센터 구축에도 550조원이 투자된다. SK그룹과 GS, 네이버가 총 8.4GW(기가와트) 규모의 AI 데이터센터를 구축할 방침이다. SK그룹은 특히 자체적으로 2035년까지 AI 데이터센터 규모를 15GW로 확장하는 2단계 프로젝트를 추진한다. 2단계 프로젝트까지 모두 끝나면 국내에 총 18.4GW 규모의 AI 데이터센터가 들어선다.



전문가들은 기업들의 대규모 지역 투자 의지와 정부의 강력한 지원 방안을 호평하면서도 투자 계획이 ‘공염불’에 그치지지 않도록 확고한 실행력을 보여줘야 한다고 주문했다. 이영달 뉴욕시립대 교수는 “용수와 부지, 인력 확보 등 정부 지원책이 제때 추진되지 않으면 기업이 아무리 투자 규모를 늘려도 효과가 없다”며 “한 번에 패키지로 빠른 속도로 지원책을 마련해야만 기업의 투자가 효과를 보고 지역 발전도 성공할 것”이라고 말했다.