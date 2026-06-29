‘투표지 부족’ 특검… 與, 당론으로 추진

野, 환영 속 “국면 전환용” 공세 계속

더불어민주당이 ‘중앙선거관리위원회(선관위) 특검’을 당론으로 추진하기로 했다. 당초 여당은 국정조사를 통해 진상규명 후 특검 여부를 공식화하겠다는 입장이었지만, 국민의힘이 ‘특검 추진’을 고리로 공세를 이어가자 당론 채택으로 선제 대응에 나선 것으로 풀이된다.

더불어민주당 한병도 당 대표 권한대행 및 원내대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이번주 초 22대 하반기 국회 원구성을 강력히 요구하는 발언을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 한병도 당대표 직무대행 및 원내대표는 29일 최고위원회의에서 “선관위 개혁에는 그 어떠한 성역도 없다”며 “민주당은 제도 개선과 함께 이번 사태를 발본색원하고 책임자를 처벌하기 위한 특검도 당론으로 추진하도록 하겠다”고 밝혔다. 한 직무대행은 의원총회에서도 “국정조사를 통해 진상규명에 첫걸음을 뗀 만큼 직무유기와 허위보고, 책임 회피 여부까지 밝히기 위해 독립적인 특검 수사가 필요하다”고 강조했다.



국민의힘은 환영의 뜻을 밝히면서도 “국면 전환용”이라며 공세를 이어갔다. 장동혁 대표는 “우선 환영한다”면서도 “지지율 하락을 면하기 위해 국면 전환용으로 특검 추진을 발표해놓고, 이런저런 핑계로 시간 끌고 특검을 무산시키는 행태를 반복하지 않기 바란다”라고 말했다.



국민의힘은 투표함 이송 과정의 불법행위와 일부 지역의 동일 득표수 논란 등도 수사 대상에 포함하고, 민주당의 특검 추천권은 배제해야 한다는 입장이다.