오세훈 “중앙정치 길 잃어…‘G3 서울’로 대한민국 미래 좌표 제시”

“글로벌 톱3는 외형적 순위 경쟁 아닌 삶의 질 경쟁”

“서울 바뀌면 대한민국 바뀐다…압도적 실행으로 증명”

오세훈 서울시장이 29일 “서울이 바뀌면 대한민국이 바뀐다”며 “‘G3 서울’로 대한민국의 미래 좌표를 제시하겠다”고 다짐했다.

오 시장은 이날 페이스북에 글을 올려 “서울의 미래를 설계할 ‘G3 서울 기획위원회’가 힘차게 출발했다”며 “그동안 다져온 동행·매력특별시의 기반 위에서 이제 서울은 세계 최고 수준의 삶의 질 특별시로 업그레이드될 것”이라고 말했다.

오세훈 서울시장이 29일 서울시청에서 열린 'G3 서울 기획위원회 발대식'에서 인사말을 하고 있다. 서울시 제공

G3 서울 기획위원회는 주거·교통·경제·청년·균형발전 등 분야별 전문가와 청년세대 등 100여명이 참여하는 민관협력 정책플랫폼이자 민선 9기 정책 청사진을 그리는 핵심 기구다. 시민 생활과 밀접한 7개 분야 분과와 시정 핵심 의제를 다루는 3개 특별분과 등 총 10개 분과 체계로 운영된다.

오 시장은 “반도체 투자마저 정치 셈법에 휘둘리고 중앙정치가 계파 갈등과 과거에 매몰돼 국가 에너지를 소진하고 있다”며 “미래를 설계해야 할 정치가 길을 잃고 오판할 때 대한민국의 성장 엔진인 서울이 새로운 희망의 좌표를 제시해야 하는데 기획위원회가 바로 그 이정표”라고 주장했다.

오 시장은 6·3 지방선거 공식 선거운동 내내 서울을 글로벌 톱3 도시로 만들겠다고 공언했다. 그는 선거운동 기간 ‘글로벌 TOP 3’라는 문구가 붉은색으로 적힌 흰색 티셔츠를 입고 시민들을 만났다. 오 시장은 “런던, 뉴욕, 도쿄 등과 어깨를 나란히 하겠다는 약속을 드린건 세계 최고의 도시경쟁력 지수가 고스란히 시민 한 사람 한 사람의 행복과 질 높은 일상으로 직결되기 때문”이라며 “결국 글로벌 톱3는 외형적인 순위 경쟁이 아니라 세계 최고 수준의 삶의 질 경쟁”이라고 강조했다.

그는 “집 걱정을 덜고 출퇴근길이 편안해지는 도시, 청년에게 더 넓은 기회가 열리고 약자와 따뜻하게 동행하는 안전한 서울을 만들겠다”며 “체계적인 지표 관리를 통해 도시경쟁력을 끌어올리고 그 결실을 시민의 일상에 복지와 일자리로 환원하겠다”고 약속했다. 그는 “출발 신호는 울렸다”며 “기획위원회의 집단지성을 모아 서울의 일상을 바꾸고 대한민국의 미래를 깨울 압도적인 실행으로 증명해 보이겠다”고 밝혔다.

오 시장은 이날 오전 10시 서울시청 다목적홀에서 열린 기획위원회 발대식에도 참석했다. 이 자리에서 오 시장은 시민들이 바라는 서울의 미래 모습과 기대가 담긴 영상을 시청한 뒤 참여위원들에게 위촉장을 수여했다.

기획위원회는 김병민 전 서울시 정무부시장과 이창무 한양대 도시공학과 교수가 공동위원장을 맡는다. 서울시는 기획위원회 논의를 거쳐 9월 민선 9기 시정 비전과 핵심 정책과제를 담은 ‘G3 서울플랜’을 발표할 예정이다.