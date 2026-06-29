이상일 용인시장 “지방 반도체 투자, 용인 축소 없다면 찬성…연내 착공 서둘러야”

정부 서남권 신규 투자 발표에 입장문…“기존 용인 산단 흔들지 않는 게 당연”

“LH 사장 속히 임명해 입찰 서둘러야…행정 지연으로 토목공사 이미 6개월 지체”

2030년 삼성 1기 팹 가동 차질 우려…환경부에 전력·용수 인프라 실행 강력 촉구

이상일 경기 용인시장은 29일 정부의 서남권 반도체 신규 투자 계획 발표와 관련해 “용인에서 진행 중인 반도체 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방에 신규 투자하는 것에 반대할 이유가 없다”고 밝혔다.

이 시장은 이날 입장문을 통해 “정부가 용인 첨단시스템반도체 국가산단을 흔들지 않고 진행하겠다는 입장을 밝힌 건 너무나 당연한 일”이라며 이같이 전했다.

이상일 용인시장. 용인시 제공

그는 “반도체 산업은 대한민국 경제를 떠받치는 핵심 동력”이라며 “이미 진행해 온 용인 이동·남사 일대 첨단시스템반도체 국가산단 조성에 속도를 내 맹추격 중인 경쟁국과 초격차를 유지하는 일이 무엇보다 중요하다”고 역설했다.

이 시장은 특히 내부 행정 절차 지연과 인프라 구축의 불확실성 등을 거론하며 정부의 신속한 조치를 전방위로 압박했다.

그는 “정부는 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH) 사장을 속히 임명해 국가산단 부지 1·2공구 조성 사업 착공을 위한 입찰공고를 서둘러야 한다”며 “늦어도 올해 안에 부지 조성을 위한 토목공사가 시작돼야 하는데, 올해 시작한다고 해도 당초 계획 대비 이미 6개월이나 지연되는 것”이라고 지적했다.

이어 “조속히 토목공사를 시작해야 2028년 하반기에 삼성전자 1기 팹(생산공장) 건설을 시작하고, 2030년 하반기 1기 팹 가동이라는 핵심 일정을 차질 없이 이행할 수 있다”며 정부가 목표 달성 시기를 더 앞당겨 달라고 요구했다.

용인 반도체 일반 산업단지 조성 현장. 용인시 제공

관련 부처를 향한 쓴소리도 이어졌다. 이 시장은 “기후에너지환경부는 ‘용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 재검토를 위한 전국행동’이란 단체의 반대 목소리에 휘둘리지 말아야 한다”라며 “3, 4기 전력 공급을 위한 국가산단 전력 2단계 공급 실행 의지를 분명히 밝히고 즉각 행동에 들어가라”고 촉구했다.

아울러 “삼성전자 국가산단 5, 6기 팹에 대한 전력 공급 계획 수립을 서두르고, 3~6기 팹 가동에 필수적인 용수 공급 계획의 실행 준비도 선제적으로 마쳐야 한다”고 거듭 강조했다.

앞서 이 시장은 정부의 반도체지원특별법 시행령 초안에 포함됐던 ‘수도권 배제 조항’이 뒤늦게 삭제된 데 대해선 “나라 경제의 중추인 반도체 산업의 미래를 위해 당연한 일로, 그간 쓸데없는 조항으로 국민의 우려를 불러일으켰던 정부는 깊이 성찰해야 한다”고 직격탄을 날린 바 있다.