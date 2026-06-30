외국인, 코스피 하루에만 역대 최대 7.7조 팔았다

삼전닉스 등 전자업종 ‘매도 폭탄’

환율 1545.2원 금융위기 후 최고



코스닥은 매수 사이드카 8.13%↑

순환매에 정책 수혜 기대로 상승

코스닥 시장이 29일 이란 전쟁 이후 가장 큰 폭의 상승을 나타냈다. 최근 이어진 극심한 부진 흐름을 깨고 증시 불장의 ‘온기’가 확산할지 관심이 쏠린다.

29일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일보다 16.56포인트(0.2%) 내린 8394.65에 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 69.20포인트(8.13%) 상승한 920.57, 원·달러 환율은 전 거래일보다 13.2원 상승한 1545.2원에 마감했다. 뉴시스

한국거래소에 따르면 이날 코스닥 지수는 69.20포인트(8.13%) 오른 920.57에 장을 마쳤다. 이날 상승률은 미국·이란 전쟁으로 증시가 출렁이던 3월5일(14.10%) 이후 최대다. 지수는 9.03포인트(1.06%) 오른 860.40로 개장해 상승폭을 꾸준히 키웠다. 지수 급등에 오전 9시28분쯤 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지하는 매수 사이드카도 발동했다.



코스닥 시가총액 상위 종목들은 이날 큰 폭으로 상승하며 시장 지수 상승을 이끌었다. 시총 1위 알테오젠이 8.59% 오른 데 이어 에코프로(23.69%)와 에코프로비엠(15.56%) 등이 두 자릿수 상승률을 기록했다.



이날 코스닥 상승은 반도체 종목 쏠림 완화에 따른 순환매와 정책 수혜에 대한 기대감이 작용했다는 분석이 나온다. 서상영 미래에셋증권 상무는 “그간 반도체로의 집중에 코스닥을 중심으로 대규모 매도가 있었지만, 코스닥 활성화 정책 등에 대한 기대가 점차 부각되는 모습”이라고 설명했다.



앞서 국민성장펀드 기금운용심의회가 제약업체인 리가켐바이오에 대한 투자를 승인하며 제약·바이오 업종의 투자 심리가 개선될 것이란 기대가 나왔고, ‘코스닥 승강제’ 등 정책 시행으로 코스닥 시장이 정책 혜택을 받을 것이란 전망도 있다.



반면 코스피 시장은 변동성이 잦아들지 않고 있다. 한국형 공포지수로 불리는 ‘코스피200 변동성지수’(VKOSPI)는 이날 금융위기 이후 최고치를 나타냈다. 지수는 이날 개장부터 5.70% 오른 97.99까지 치솟았다. 이는 이란 전쟁 발발 직후인 3월5일(83.58)을 크게 웃도는 수치이자 거래소가 이 지수를 처음으로 공식 운영한 2009년 4월 이후 최고치다. 증시가 급등락을 이어간 지난 한 주(22∼26일) 동안 개인이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제처분된 반대매매 금액은 2717억원으로 집계됐다.



이날도 등락을 거듭한 코스피지수는 전장보다 16.56포인트(0.20%) 내린 8394.65에 장을 마쳤다. 특히 외국인이 역대 최대 규모인 7조7330억원을 매도했는데 삼성전자·SK하이닉스가 속한 전기·전자 업종을 중심으로 ‘매도 폭탄’이 나왔다.



외국인이 국내 주식을 대거 팔아치운 탓에 원·달러 환율은 글로벌 금융위기 후 최고 수준까지 올라섰다. 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일보다 13.2원 오른 1545.2원에 주간 거래를 마쳤다. 이는 종가를 기준으로 2009년 3월9일(1549.0원) 이후 가장 높다. 외환 당국의 개입으로 추정되는 물량과 반기 말 수출업체의 달러화 매도 물량이 있었던 것으로 추정되지만, 외국인 주식 매도세를 꺾지는 못했다.