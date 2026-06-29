‘그리운 금강산’ 작곡 최영섭 별세

“누구의 주제련가 맑고 고운 산…”으로 시작하는 국민 가곡 ‘그리운 금강산’의 작곡가이자 록그룹 들국화의 베이시스트 최성원씨의 부친인 최영섭씨가 29일 노환으로 별세했다. 향년 97세.



유족에 따르면, 최씨는 노환으로 인해 6일 전 요양병원에 입원했다가 이날 오전 세상을 떠났다. 고인의 아들인 작곡가 최성원은 “지병은 없었고 노환으로 몸이 쇠하신 상태였다”고 말했다.



1929년 경기 강화군에서 출생한 최씨는 서울대 작곡과와 오스트리아 빈 국립음대 대학원 지휘과를 졸업했고, 이후 한양대 음악학과 교수 등을 역임했으며 한국음악협회 부이사장 등으로 활동했다.



그는 1961년 시인 한상억의 시 ‘그리운 금강산’을 듣다가 멜로디가 떠올라서 ‘그리운 금강산’을 작곡했다. 평생 가곡·기악곡·합창곡·오페라 등 480여편을 작곡했다. 빈소는 신촌 세브란스병원 장례식장, 발인은 7월 1일.