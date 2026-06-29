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‘그리운 금강산’ 작곡 최영섭 별세

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이복진 기자 bok@segye.com
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“누구의 주제련가 맑고 고운 산…”으로 시작하는 국민 가곡 ‘그리운 금강산’의 작곡가이자 록그룹 들국화의 베이시스트 최성원씨의 부친인 최영섭씨가 29일 노환으로 별세했다. 향년 97세.

유족에 따르면, 최씨는 노환으로 인해 6일 전 요양병원에 입원했다가 이날 오전 세상을 떠났다. 고인의 아들인 작곡가 최성원은 “지병은 없었고 노환으로 몸이 쇠하신 상태였다”고 말했다.

1929년 경기 강화군에서 출생한 최씨는 서울대 작곡과와 오스트리아 빈 국립음대 대학원 지휘과를 졸업했고, 이후 한양대 음악학과 교수 등을 역임했으며 한국음악협회 부이사장 등으로 활동했다.

그는 1961년 시인 한상억의 시 ‘그리운 금강산’을 듣다가 멜로디가 떠올라서 ‘그리운 금강산’을 작곡했다. 평생 가곡·기악곡·합창곡·오페라 등 480여편을 작곡했다. 빈소는 신촌 세브란스병원 장례식장, 발인은 7월 1일.

이복진 기자

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