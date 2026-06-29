추미애 당선인, 취임 첫날 ‘재정혁신·투자공사 설립’ TF 가동한다

취임을 이틀 앞둔 추미애 경기도지사 당선인이 임기 시작과 동시에 도정 전반의 군살을 빼는 고강도 구조조정과 체질 개선에 나선다. 추 당선인은 공식 인수기구의 활동을 마감하는 자리에서 도의 재정 현실을 ‘엄중한 상황’으로 거듭 규정하며, 예산 절감과 투자재원 확보를 전담할 핵심 태스크포스(TF)를 가동하겠다고 선언했다.
추 당선인의 지사직 인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’는 29일 경기신용보증재단 대강당에서 종합성과보고회를 열고 민선 9기 도정의 밑그림이 될 ‘120대 정책과제 제안서’를 추 당선인에게 전달했다. 지난 15일 출범 이후 총 116회에 걸친 업무보고와 277회의 내부점검, 3020건에 달하는 도민 직접 제안을 촘촘히 다듬어낸 결과물이다.
◆“좋은 정책 차고 넘치나 곳간 사정 넉넉지 않아”…칼바람 부는 긴축 재정
이날 보고회에서 추 당선인은 취임 일성으로 강력한 ‘긴축’과 ‘효율’을 예고했다. 추 당선인은 “인수위 기간 제게 가장 크게 다가온 건 도 재정의 엄중한 현실”이라며 “도민의 삶을 바꿀 좋은 정책은 차고 넘치는데, 이를 뒷받침할 곳간 사정이 결코 넉넉지 않다”고 직설했다.
이에 추 당선인은 취임 직후 부서 간 칸막이를 허문 ‘재정혁신 TF’를 발족해 전임 도정의 예산 구조를 원점에서 재진단하고, 보여주기식 사업은 과감히 도려내기로 했다. 여기서 아낀 재원은 민생안전, 돌봄, 일자리 등 도민 실생활을 떠받치는 곳에 우선 배정한다.
아울러 부족한 도 재정을 보완하고 미래 먹거리 투자를 전담할 ‘(가칭)경기미래투자공사 설립 TF’도 동시에 출범한다. 텅 빈 곳간을 절약으로 채우는 동시에 효율적 자산 운용을 통해 투자재원을 스스로 조달한다는 포석이다.
특히 자치단체 간 상생과 재원 확충을 위해 현재 시·군에 전액 귀속되는 법인지방소득세의 절반을 경기도로 우선 귀속시킨 뒤, 이를 도 세입과 시·군 조정교부금 형태로 재배분하는 ‘공동 세원화’ 방안을 추진한다. 이를 통해 확보된 반도체 산업 관련 세입을 청년 주거·일자리와 교통 복지에 집중 투입한다는 구상이다.
◆공정·혁신·포용 3대 축 명시…민선 9기 이끌 120대 핵심 과제
김태년 경기준비위원장은 이 자리에서 120대 과제를 “흔들림 없이 나아갈 ‘추추열차’의 연료”로 명명했다. 120대 과제는 공정, 혁신, 포용의 3대 분야에 40개씩 균형 있게 배치됐다. 도민 제안의 84%가 교통과 건설 분야에 집중된 만큼 민생의 가려운 곳을 긁어줄 체감형 정책들이 전면에 배치됐다.
도정의 원칙을 세울 공정 분야에선 △지방 노동감독관 신속 도입 △3기 신도시 등 공공택지 중심의 획기적 주택공급 확대 △서울·인천을 아우르는 ‘수도권 원패스’ 교통 카드 도입 △일산대교 출퇴근 통행료 무료화 등이 확정됐다.
도정의 실력을 증명할 혁신 분야에는 경기미래투자공사 설립을 비롯해 △도지사 직속 ‘인공지능(AI) 수석’ 신설 △K-반도체 메가 클러스터 생태계 완성을 위한 반도체기술원 및 대학원 유치 △팹리스(반도체 설계) 기업 200개 육성 △8종 중첩규제의 합리적 개선안이 담겼다.
마지막으로 도정의 방향성인 포용 분야에선 △지방정부 간 협치를 위한 수도권 행정협의회 활성화 △경기청년 마음건강 책임제 △출퇴근 ‘경기편하G버스’ 확대 △AI 기반 장애인 콜택시 통합시스템 구축 등이 핵심 과제로 설정됐다.
추 당선인은 정책과제들을 전달받은 뒤 “도민들의 절박한 목소리가 그대로 녹아든 120대 과제를 민선 9기 도정의 기틀이자 절대적 이정표로 삼겠다”며 “취임과 동시에 사업의 우선순위와 재원 확보 대책을 꼼꼼히 복기해, 단 하나의 과제도 표류하지 않도록 책임 있게 실행해 나가겠다”고 의지를 드러냈다.