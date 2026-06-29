광주 야구팀에 ‘5·18’ 조롱? 배제고, 경기중 도 넘은 구호 논란

고교야구 대회에서 배재고 소속 선수들이 광주 소재 상대팀을 향해 “스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란이 일고 있다. 논란이 확산되자 배재고는 “매우 부적절한 행동이었다”며 공식 사과했다.

서울 목동구장에서 29일 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고와 광주제일고가 경기를 하고 있다. 대한야구소프트볼협회 유튜브 갈무리

논란은 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 도중 불거졌다. 당시 8회 6-2로 앞서고 있던 배재고 선수들은 경기 중 “가야지 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 한 선수는 “탱크데이”라고 외치기도 했다.

해당 구호는 지난 5월 스타벅스 코리아의 ‘5·18 탱크데이 마케팅’ 파문을 겨냥한 것으로 풀이된다. 5·18 민주화운동 비하 논란으로 사회적 지탄을 받았던 사안을 광주 소재 야구팀과의 경기에서 응원 구호로 활용한 것이다.

구호가 이어지자 광주제일고 코치진은 “적당히 하라”, “스타벅스를 왜 가나”라고 항의했다. 광주제일고 측은 부적절한 구호가 나왔다며 주심에게 강하게 문제를 제기했고, 주심은 배재고 측에 주의를 준 것으로 알려졌다.

경기 이후 논란이 확산되자 배재고는 학교 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사과문을 냈다. 배재고는 “일부 학생선수의 부적절한 응원 구호로 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “해당 학생선수를 즉시 제지하고 현장에서 필요한 조치를 취했고, 경기 후 광주제일고 야구부 측에도 사과의 뜻을 전달했다”고 밝혔다. 배재고는 구호를 외친 학생을 생활교육위원회에 회부하고, 야구부 전원을 대상으로 특별교육을 실시하겠다고도 했다.

다만 공식 사과 이후에도 비판 여론은 가라앉지 않고 있다. 배재고는 사과문에서 ‘일부 학생선수’의 일탈로 설명했지만, SNS에 확산한 영상에는 다수의 선수가 율동과 함께 구호를 외치는 모습이 담겼다. 또 배재고 측이 “즉시 제지했다”고 설명한 것과 달리, 광주제일고 코치진의 항의가 나온 뒤에야 상황이 정리됐다는 지적도 제기됐다.

대한야구소프트볼협회는 스포츠공정위원회를 열고 해당 사안에 대한 징계 여부를 결정할 예정이다.