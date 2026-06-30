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전국 곳곳에 소나기…돌풍·천둥번개 주의 [오늘날씨]

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김동환 기자 kimcharr@segye.com
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낮 기온 서울 33도·인천 30도·부산 26도 등

화요일인 30일은 전국 내륙을 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리겠다.

 

지난 20일 서울 도심에서 우산을 쓴 시민들이 걷고 있다. 연합뉴스
지난 20일 서울 도심에서 우산을 쓴 시민들이 걷고 있다. 연합뉴스

 

이날 아침까지의 예상 강수량은 경기 내륙과 강원중·북부 내륙은 5~10㎜다.

 

오후부터 밤까지의 예상 강수량은 서울·경기 내륙 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~50㎜, 대전·세종·충남 내륙·충북 5~40㎜, 전북 동부 5~40㎜, 전남 내륙 5~20㎜, 경북 북부 내륙·남서 내륙과 경남 북서 내륙이 5~20㎜다.

 

오전 5시 현재 기온은 서울 23.0도, 인천 22.3도, 수원 20.6도, 춘천 20.1도, 강릉 19.8도, 청주 23.3도, 대전 22.1도, 전주 22.0도, 광주 22.2도, 제주 21.6도, 대구 20.1도, 부산 20.8도, 울산 18.3도, 창원 19.9도 등이다.

 

낮 기온은 서울 33도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 32도, 강릉 26도, 대전 33도, 청주 33도, 광주 31도, 전주 31도, 부산 26도, 울산 27도, 대구 32도, 제주 27도 등으로 예상된다.

김동환 기자

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