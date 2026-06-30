서영학 호(號) 여수시, ‘시민 속으로·세계 속으로’ 민선 9기 청사진

민선 9기 여수시장직 인수위원회인 ‘위기극복 시민주권 기획위원회’가 29일 활동 결과보고회를 열고, 서영학 여수시장 당선인에게 민선 9기 시정 비전과 77개 공약, 45개 정책 제안, 재정 운영 방향을 담은 결과보고서를 전달했다.

위원회는 지난 12일 공식 출범 이후 위원 15인과 자문위원 15인이 18일간 시민주권기획, 지방주도성장, 시민의 삶의 질 향상, 2026여수세계박람회 특별분과 등 4개 분과를 중심으로 시정의 밑그림을 완성했다.

민선 9기 여수시, ‘시민 속으로, 세계 속으로, 다시 뛰는 여수’ 비전 선포

민선 9기 시정 비전은 ‘시민 속으로, 세계 속으로, 다시 뛰는 여수’로 제안됐다. 시민의 목소리를 시정의 최우선에 두는 ‘시민주권 행정’, 해양·섬·관광·산업 자원을 세계와 연결하는 ‘글로벌 도시 도약’, 인구 감소·경기 침체·산단 전환 압박 등 구조적 위기를 돌파하는 ‘경제적 역동성’ 세 가지 방향성을 담았다.

또 5대 시정방침으로 △시민이 주인되는 시민주권 여수 △기본이 튼튼한 행복도시 여수 △미래를 선도하는 경제도시 여수 △세계가 찾는 매력도시 여수 △모두가 살기 좋은 미래도시 여수를 제시했다.

공약은 복지·문화관광·도시교통·행정 등 8개 분야 77개 과제로 정리됐다. 시민 체감도와 실행 가능성을 고려해 100일, 6개월, 1년, 2~3년, 4년 단위로 추진 시기를 구분해 단계적으로 추진할 계획이다.

주요 공약으로는 △시민주권위원회 운영 및 시민소통폰을 통한 48시간 이내 현장 대응 △여수미래펀드 1000억 조성 △여수형 기본사회 기반 마련 △3박 이상 체류형 관광모델 구축 △서울~여수 2시간대 고속철도 추진 등이 포함됐다.

위원회는 지방세 세수 감소와 복지·투자 수요 확대를 ‘긴급재정운영 국면’으로 진단하고 필수 사업 외 지방채 발행 축소, 중기지방재정계획 재조정, 국비 공모사업 총량 관리, 국도비 보조사업 이월·반납 최소화, 반복적 민간 보조사업 재검토 등을 제안했다.

조직 운영과 관련해서는 기능 중심·현장 중심·책임 행정·유연성·효율성을 기본 원칙으로 제시하고 산단 전환과 해양관광, 섬 정책, 중앙부처 협력, 공공기관 유치, 교통망 확충 등 복합 현안을 총괄할 시정 컨트롤타워 기능이 필요하다고 밝혔다.

안기완 위원장은 “77개 공약을 단순 약속이 아닌 실행가능한 시정 과제로 만들기 위해 분야별·계층별 분류와 추진 시기, 재정 운영 방향까지 함께 정리했다”며 “위기극복과 시민주권이라는 방향 아래 민선 9기 여수시정이 책임 있게 출발하길 기대한다”고 전했다.

서영학 당선인은 “이번 보고서는 수많은 간담회와 현장 논의를 거쳐 마련한 민선 9기 여수시정의 첫 제안서”라며 “시민이 원하는 방향으로 공약과 정책을 실현하고 바로 추진할 수 있는 과제는 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다. 이어 “예산과 제도 검토가 필요한 과제는 단계별 계획을 세워 시민께 투명하게 설명드리겠다”고 덧붙였다.

한편, 서영학 당선인은 7월 1일 대규모 취임식 대신 현충탑 참배를 시작으로 2026 여수세계섬박람회장 현장 간부회의와 언론인 상견례를 갖고 민선 9기 첫 공식 업무에 들어갈 예정이다.