코스피, 상승 출발해 8,400대…코스닥은 하락

코스피가 30일 상승 출발해 장 초반 8,400대를 회복했다.



이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 39.65포인트(0.47%) 오른 8,434.30이다.

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 22.05포인트(0.26%) 오른 8,416.70으로, 코스닥지수는 4.64포인트(0.50%) 오른 925.21로 개장했다. 연합뉴스

지수는 전장보다 22.05포인트(0.26%) 오른 8,416.70으로 출발했다.



반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 6.55포인트(0.71%) 내린 914.02다.

<연합>