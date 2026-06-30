코스피, 상승 출발해 8,400대…코스닥은 하락 입력 : 2026-06-30 09:19 구글 네이버 유튜브 코스피가 30일 상승 출발해 장 초반 8,400대를 회복했다. 이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 39.65포인트(0.47%) 오른 8,434.30이다. 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 22.05포인트(0.26%) 오른 8,416.70으로, 코스닥지수는 4.64포인트(0.50%) 오른 925.21로 개장했다. 연합뉴스 지수는 전장보다 22.05포인트(0.26%) 오른 8,416.70으로 출발했다. 반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 6.55포인트(0.71%) 내린 914.02다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이민영 이슈 나우 더보기 “내 잘못 없다며 하라니까 하는 사과같다”… 박문성이 폭로한 축협의 ‘고인물 구조’ 문채원, 28일 비공개 결혼… '혼전 임신'·'남편 피부과 의사' 루머 부인