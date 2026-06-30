다하미커뮤니케이션즈, 디지털 전자신문 ‘티페이퍼’ 배리어프리(BF) 인증 획득

‘키낮춤·TTS·고대비’ 모드 등 접근성 기능 탑재

미디어 솔루션 및 도서관 정보화 솔루션 기업 ㈜다하미커뮤니케이션즈는 자사의 디지털 전자신문 솔루션인 ‘티페이퍼(T-Paper)’가 한국지능정보사회진흥원(NIA) 관련 배리어프리 인증을 획득했다고 밝혔다.

이번 인증은 ㈜다하미커뮤니케이션즈가 수년간 축적해 온 스크린 미디어 구현 기술과 UI/UX 디자인 역량을 바탕으로, 장애인 및 고령자 등 정보 취약계층이 디지털 콘텐츠에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 하드웨어와 소프트웨어 전반을 개선한 결과다.

‘티페이퍼(T-Paper)’는 종이신문의 레이아웃과 고화질 인터페이스를 대형 스크린에 구현하는 ㈜다하미커뮤니케이션즈의 솔루션이다. 현재 전국 130여 곳의 공공 도서관, 대학교, 지자체 등에서 종이신문 비치 및 관리 업무를 디지털화하고, 디지털 당일 신문 열람 서비스를 제공하는 플랫폼으로 활용되고 있다.

이번에 배리어프리 인증을 획득한 모델은 정보 접근 가이드라인을 반영해 접근성 기능을 탑재했다.

지체 장애인을 위한 ‘스마트 키낮춤 UI’는 휠체어 이용자가 화면 상단 조작부와 기사 영역을 이용할 때 겪을 수 있는 불편을 줄이기 위해, 터치 한 번으로 화면과 주요 인터페이스 버튼을 하단으로 정렬하는 기능이다.

시각 장애인과 저시력자를 위한 ‘음성 안내 및 저시력자 모드’는 화면 내 기사 텍스트를 읽어주는 음성 안내(TTS) 기능과 고대비 모드, 글자 크기 확대·축소 기능을 지원한다.

고령층을 고려한 UI/UX는 디지털 기기 조작에 익숙하지 않은 이용자도 당일 신문, 헤드라인 뉴스, 기관 홍보 자료를 탐색할 수 있도록 화면 구조를 단순화한 것이 특징이다.

특히 이번 인증은 2026년 1월 시행된 ‘디지털포용법’ 및 개정 ‘지능정보화기본법’에 따라 강화되는 무인정보단말기 접근성 기준에 대응한다는 점에서 의미가 있다. 현재 공공 영역 전반에서 배리어프리 키오스크와 접근성 개선형 디지털 기기 도입 필요성이 커지는 가운데, 티페이퍼의 공공 및 교육기관 활용 가능성도 높아질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

㈜다하미커뮤니케이션즈 관계자는 “이번 배리어프리 인증은 정보의 중심지인 도서관과 공공기관에서 누구도 지식과 정보로부터 소외되지 않아야 한다는 당사의 기업 철학과 기술 개발의 결과”라며 “앞으로도 지속적인 기술 개선과 접근성 강화를 통해 대한민국 디지털 포용 정책에 기여하고, 지식 정보화 솔루션 시장에서 서비스 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.