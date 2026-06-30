머쉬베놈, 국가보훈부와 컬래버 음원 발매… 새로운 '코리안 힙합'

래퍼 머쉬베놈이 국가보훈부와 함께 '힙한' 리스펙트를 전한다. 머쉬베놈 공식 SNS 캡처

래퍼 머쉬베놈이 국가보훈부와 함께 ‘힙한’ 리스펙트를 전한다.

30일 머쉬베놈은 오후 6시 국가보훈부와 함께 호국보훈의 달을 맞아 컬래버레이션 음원 ‘꼬레아 South’(꼬레아 사우스)를 발매, 음악으로 나라 사랑의 의미를 전한다.

이번 음원은 6월이 지나더라도 호국보훈의 의미와 나라를 사랑하는 마음을 오래도록 이어가자는 취지에서 기획된 곡으로, 강렬한 랩과 진심 어린 메시지로 나라를 위해 헌신한 이들을 향한 존경과 감사의 마음을 담아냈다. 머쉬베놈만의 개성 넘치는 음악으로 풀어낸 ‘리스펙트’는 세대를 아우르는 깊은 울림을 선사할 전망이다.

새로운 '코리안 힙합'을 완성한 머쉬베놈. 머쉬베놈 공식 SNS 캡처

특히 한국을 대표하는 김치, 호랑이, 한글, 한복, 건곤감리 등 다양한 문화 아이콘을 재치 있고 힙한 노랫말로 녹여냈으며, 머쉬베놈 특유의 독보적인 랩 스타일에 한국적인 정서와 자부심을 현대적인 감각으로 풀어내며 누구나 공감할 수 있는 새로운 ‘코리안 힙합’을 완성했다.

음원 발매에 앞서 지난 26일 공식 유튜브 채널을 통해 선공개된 뮤직비디오에는 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터2’를 통해 강렬한 존재감을 각인시킨 댄스 크루 레이디바운스(LADYBOUNCE)가 출연했다.

에너지 넘치는 퍼포먼스와 머쉬베놈의 강렬한 랩이 어우러져 공익적 메시지를 트렌디하고 세련된 감성으로 풀어내며, 젊은 세대도 자연스럽게 공감할 수 있는 콘텐츠를 완성했다.

한국적인 정신과 힙합, K-팝의 매력을 조화롭게 녹여낸 ‘꼬레아 South’. 머쉬베놈 공식 SNS 캡처

머쉬베놈은 지난해 첫 정규앨범 ‘얼’을 발매하며 한국적인 정신을 계승하고자 하는 의지를 담아 힙합과 K-팝의 매력을 조화롭게 녹여냈다.

유쾌한 에너지와 독창적인 음악 세계로 자신만의 영역을 확고히 구축한 그는 이번 국가보훈부와의 컬래버레이션 음원을 통해 힙합이라는 친숙한 장르로 대한민국의 자랑스러운 역사와 문화, 그리고 호국보훈의 가치를 국내외에 널리 알릴 것으로 기대를 모은다.

한편, 머쉬베놈과 국가보훈부가 함께한 컬래버레이션 음원 ‘꼬레아 South’는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.