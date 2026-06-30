손흥민 사과문에 연예계도 먹먹…절친 박서준 응원

축구대표팀 주장 손흥민의 사과문에 연예인들의 응원이 이어졌다.

손흥민은 30일 자신의 소셜미디어에 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 탈락과 관련한 장문의 글을 올렸다.

손흥민, 박서준. 인스타 캡처

그는 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니다. 모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않습니다"라고 운을 뗐다. 이어 "가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다"라고 밝혔다.

손흥민은 이어 팬들을 향한 미안함과 책임감을 전하며 다시 뛰겠다는 각오를 드러냈다.

해당 글에는 배우 박서준을 비롯해 배우 이상엽, 개그우먼 신봉선, 그룹 신화 멤버 이민우 등 여러 연예계 스타들이 반응을 남기며 손흥민을 응원했다.

박서준은 손흥민과 평소 친분이 있는 것으로 알려져 있다. 박서준은 과거 영국 런던에서 손흥민의 경기를 직접 관람하며 응원하기도 했다. 손흥민 역시 박서준의 작품 활동을 응원해왔다.

한국 대표팀은 이번 대회 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점을 기록했다. 조 3위에 오른 뒤 32강 토너먼트 진출 가능성을 남겨뒀지만, 조 3위 팀 간 성적에서 밀려 탈락했다.

<뉴시스>