'전 세계 한 장' 오타니 루키 카드, 역대 최고액 '39억원' 낙찰

미국프로야구 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 전 세계 '1장 한정' 루키 카드가 공개 경매에서 250만달러가 넘는 금액에 팔렸다.



MLB닷컴은 30일(한국시간) 오타니의 MLB 데뷔 시즌인 2018년 발행된 루키 카드가 공개 경매에서 256만2천229달러(약 39억7천만원)에 낙찰됐다고 보도했다.

오타니의 루키 카드. X 캡처

이 카드는 미국 스포츠 카드 제작사 톱스가 내놓은 고급형 카드 시리즈인 '톱스 크롬' 제품으로, 황금색 특수 반사 패턴이 적용된 최상위 희귀 버전 '슈퍼프랙터'다.



슈퍼프랙터는 통상 전 세계에 단 한 장만 제작되는 카드다.



이번에 낙찰된 오타니 카드 역시 유일하게 생산된 '1-of-1'(단 1장 한정판) 카드로, 감정 등급은 10점 만점에 9.5점을 받았다.



경매 회사 골딘은 이번 낙찰가가 공개 거래 기준 오타니 루키 카드 사상 최고액이라고 설명했다.



오타니는 2018년 로스앤젤레스 에인절스 소속으로 빅리그에 데뷔했다.



2018시즌 타자론 타율 0.285 22홈런 61타점 등을 기록했고, 투수로는 4승 2패 평균자책점 3.31의 성적을 작성하며 아메리칸리그(AL) 신인왕을 차지했다.



이후 오타니는 MLB를 대표하는 슈퍼스타로 성장했고, 그의 희소성 높은 수집품 가격도 함께 치솟고 있다.



현재 다저스 소속으로 올 시즌엔 타자로는 타율 0.294 17홈런 47타점, 투수로는 8승 2패 평균자책점 1.58을 기록 중이다.

<연합>